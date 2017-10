FBI kon vorig jaar "nieuw 9/11" verijdelen 00u13

Bron: ANP, ABC News 4 Thinkstock Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft gisteren bekendgemaakt vorig jaar drie terroristen te hebben gearresteerd op verdenking van het beramen van aanslagen namens Islamitische Staat in New York tijdens de ramadan in 2016. Ze werden opgepakt mede dankzij het werk van een undercover FBI-agent.

Het trio van IS-sympathisanten was onder meer van plan bommen tot ontploffing te brengen op het bekende Times Square in Manhattan en in de metro en planden meerdere schietpartijen in druk bezochte concertzalen.



De FBI en de politie van New York konden de aanslag verijdelen.

Financiering

De drie mannen die werden gearresteerd, zijn de 19-jarige Abdulrahman El Bahnasawy, een Canadese staatsburger, Talha Haroon, een 19-jarige Amerikaan die in Pakistan woont, en de 37-jarige Russel Salic, een Filipijn die instond voor de financiering van de aanslag. Ze stonden online met mekaar in contact.



De Canadees El Bahnasawy werd op 21 mei 2016 gearresteerd nadat hij van Canada naar Amerika was gevlogen om de aanslag voor te bereiden. Hij was in het bezit van het materiaal om de bommen te maken. El Bahnasawy pleitte in oktober vorig jaar schuldig aan terreurdaden en wacht op zijn vonnis, dat hij op 12 december zal kennen.



Talha Haroon zou samen met El Bahnasawy de aanslagen hebben uitgevoerd. Hij werd in Pakistan gearresteerd, van waaruit hij zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.



De Filipijnse Salic werd opgepakt op de Filipijnen en wacht eveneens op zijn uitlevering aan de VS.

Infiltratie FBI-agent

De arrestaties werden mede mogelijk gemaakt door de infiltratie van een FBI-agent. De undercover agent had zich uitgegeven voor een IS-aanhanger en kon zo informatie inwinnen over hun terroristische plannen. Hij had hen overtuigd bereid te zijn te helpen bij de uitvoering van de aanslag.



El Bahnasawy had tegen de FBI-agent gezegd dat hij de volgende 9/11 wou plannen en dat hij dat wou doen in de stijl van de aanslagen in Parijs en Brussel. Hij en Haroon hadden ook "een goed plan voor de metro". Ze wilden daarenboven een autobom plaatsen op Times Square. El Bahnasawy zei daarvoor "een zeer sterke bom" nodig te hebben en kocht 18 kilo waterstofperoxide, die hij op het adres van de undercover agent liet bezorgen.



El Bahnasawy plande ook "schietpartijen tijdens concerten want daarbij vallen veel doden". Een gedetailleerd uitgewerkt plan hadden ze niet. "We wandelen gewoon de zaal binnen met onze wapens in de hand. Zo hebben de gasten van Parijs het ook gedaan", aldus El Bahnasawy. Hij had geen namen van zalen genoemd.