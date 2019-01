FBI: “Geen eenduidig motief gevonden voor schutter Las Vegas die 58 mensen op countryfestival doodschoot” kv

29 januari 2019

22u54

Bron: AP 0 Stephen Paddock, de schutter die op 1 oktober 2017 vanuit zijn hotelkamer in Las Vegas het vuur opende op de bezoekers van een countryfestival, had geen aanwijsbaar motief voor zijn gruweldaad. Dat deelt de FBI vandaag mee na afronding van het onderzoek naar de schietpartij.

Paddock is verantwoordelijk voor de dodelijkste schietpartij in de moderne Amerikaanse geschiedenis: hij doodde 58 mensen, een 900-tal anderen raakten gewond. Toen de politie hem te dicht op de hielen kwam te zitten, pleegde de 64-jarige Stephen Paddock, die alleen handelde, zelfmoord.

Een zestien maanden durend onderzoek heeft geen echter eenduidig motief gevonden voor de massamoord. Dat blijkt uit een rapport van de Eenheid Gedragsanalyse van de FBI. Experts onderzochten maandenlang verscheidene factoren die mogelijk een aanleiding vormden voor Paddocks gedrag.

Hang naar roem

De experts vermoeden dat Paddock roem wilde en zich daarvoor inspireerde op de reputatie van zijn vader. Die stond als bankovervaller ooit op de ‘Meest Gezocht’-lijst van de FBI. “Het ging erom maximale schade te berokkenen en een soort van roem te verwerven”, vertelde Aaron Rouse van het FBI-kantoor van Las Vegas, aan persagentschap AP. Zijn beslissing “om mensen te vermoorden terwijl ze plezier maakten, sluit aan bij zijn persoonlijkheid”, zo stelt het rapport.

Paddock had geen achterliggende agenda, liet geen manifest of zelfmoordbriefje achter en werd ook niet geïnspireerd door een of andere religieuze of politieke groep. De FBI is er wel van overtuigd dat hij van plan was om zelfmoord te plegen na de moorden.

“Koning van de microagressie”

De man was een gepensioneerde postbeambte, accountant en vastgoedinvesteerder die verscheidene eigendommen had. Hij beschikte ook over een vlieglicentie en vergokte graag tienduizenden dollars in een keer tijdens videopoker. Ook in casino’s was hij een graag geziene gast. Hij was een eenzaat en nam in de twee jaren voorafgaand aan de schietpartij steeds meer afstand van zijn familie en vrienden.

Zijn jongere broer Eric Paddock noemde hem de “koning van microagressie” en een narcistische mierenneuker. Volgens zijn ex-vrouw groeide de man op met een alleenstaande moeder in een financieel onstabiele situatie en had hij het gevoel dat hij voor zichzelf moest kunnen zorgen.

“Jouw God houdt niet van mij”

De schutter stuurde zijn vriendin Marilou Danley twee weken voor de aanslag naar haar familie in de Filipijnen en maakte 150.000 dollar naar haar over terwijl ze daar was.

Danley, zelf katholiek, vertelde aan de FBI dat Paddock tegen haar had geklaagd dat hij ziek was en volgens de dokters leed aan een “chemisch onevenwicht” waaraan niets te doen is. “Jouw God houdt niet van mij”, zei hij aan haar. Paddocks arts wilde hem ook antidepressiva voorschrijven, maar de man wilde enkel medicatie voor angstbestrijding aanvaarden.

Handelde alleen

Op de avond van de schietpartij liet Paddock niets achter dat een verklaring kon bieden voor zijn daden.

“Hij handelde alleen. Hij beging een gruweldaad. Hij stierf door zijn eigen hand”, aldus Aaron Rouse. “Als hij een boodschap wilde achterlaten, dan had hij dat gedaan. Het komt erop neer dat hij niet wilde dat mensen het weten.”