FBI doorzoekt privé-eiland van Epstein in Caraïben IB

13 augustus 2019

03u45

Bron: NBC, Belga 0 Agenten van de FBI hebben vandaag een klein eiland in de Caraïben doorzocht dat eigendom was van de overleden miljardair Jeffrey Epstein. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Twee verantwoordelijken van de ordediensten bevestigden anoniem aan de zender NBC dat de Amerikaanse federale politie een huiszoeking uitvoerde in de residentie van Epstein op het eiland Little St. James, dat deel uitmaakt van de Maagdeneilanden. De miljardair zou het eiland in de jaren negentig hebben gekocht.

“Pedofieleneiland”

Sommige Amerikaanse media noemden het stuk land "het pedofieleneiland", een verwijzing naar de minderjarige meisjes die Epstein er naartoe zou hebben gehaald. De FBI heeft het nieuws over de raid voorlopig nog niet bevestigd.

De 66-jarige Epstein, die ervan beschuldigd wordt tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt in zijn residenties in New York en Florida, werd zaterdagochtend na een ogenschijnlijke zelfmoord dood aangetroffen in zijn cel. Hij was eerder onder strenge bewaking geplaatst wegens een eerdere zelfmoordpoging, maar dat regime werd enkele dagen voor zijn dood weer opgeheven.

De zakenman zat opgesloten in afwachting van zijn proces en riskeerde tot 45 jaar cel. De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft inmiddels een onderzoek bevolen naar zijn dood.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.