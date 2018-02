FBI-baas spreekt in interne video van "moeilijke tijden" LVA

03 februari 2018

02u29

FBI-baas Christopher Wray heeft in een interne video zijn medewerkers verteld dat het moeilijke tijden zijn, maar dat daden uiteindelijk belangrijker zijn dan woorden. Wray reageert daarmee op alle ophef die rond de Amerikaanse federale recherche is ontstaan, melden diverse media.

"Ik sta achter onze gedeelde vastberadenheid om ons werk onafhankelijk en volgens de regels te doen", vertelt Wray zijn medewerkers. Hij spreekt van moeilijke tijden en dat de situatie de laatste dagen alleen maar is verergerd. Ook liet de FBI-baas zijn medewerkers weten dat alleen hun werk ertoe doet.

De FBI is in opspraak geraakt door een memo dat door de Republikeinen is vrijgegeven. Daarin stond dat de FBI en het ministerie van Justitie een rechter hebben misleid om toestemming te krijgen voor het bespioneren van Carter Page, een medewerker van de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Democraten zien het memo als een poging van de Republikeinen om hun president te beschermen.