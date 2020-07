FBI-baas: “China probeert enige supermacht ter wereld te worden en is grootste bedreiging voor VS” HAA

08 juli 2020

11u53

Bron: BBC 3 De relatie tussen grootmachten China en de Verenigde Staten staat op scherp. FBI-directeur Christopher Wray deed daar gisteren nog een schepje bovenop door China te bestempelen als “de grootste bedreiging voor de VS op de lange termijn”. Volgens de chef van de Amerikaanse federale politiedienst probeert het Aziatische land “op alle mogelijke manieren de enige supermacht ter wereld” te worden.

Economische spionage, diefstal van gegevens en illegale politieke activiteiten waarbij chantage en omkoping worden gebruikt om Amerikaans beleid te beïnvloeden. De lijst van beschuldigingen aan het adres van China is niet min. Het is niet de eerste keer dat de FBI-baas China wegzet als een bedreiging voor de VS. Maar wat gisteren opviel, is dat Wray China omschreef als een land dat “een totaalinspanning” levert “om de enige supermacht ter wereld te worden”.

Contraspionage

Het wijst er volgens de BBC op dat de VS China niet langer zien als enkel een agressieve tegenstander, maar ook als een land dat wereldwijd leiderschap probeert te veroveren. Het Aziatische land vormt de “grootste bedreiging voor de VS op de lange termijn”, zei Wray op een bijeenkomst van de conservatieve denktank Hudson Institute in Washington.



“We zijn op het punt gekomen dat de FBI iedere tien uur een nieuwe zaak opent rond contraspionage die aan China is gerelateerd”, aldus de FBI-chef. “Van de bijna 5.000 lopende contraspionage-dossiers in de VS, heeft bijna de helft een link met China.”

Missie

Wray wees vervolgens op het bestaan van de Chinese operatie ‘Fox Hunt’, waarbij Peking jacht maakt op landgenoten die in het buitenland wonen en door de Chinese regering als een bedreiging worden beschouwd. “Het gaat om politieke rivalen, dissidenten en critici die mensenrechtenschendingen door China willen blootleggen.”

Volgens de FBI proberen de Chinese autoriteiten op schokkende wijze deze mensen te dwingen naar China terug te keren. Wray haalde vervolgens een voorbeeld aan. “Wanneer zo’n ‘Fox Hunt’-doelwit niet gevonden wordt, krijgt familie van die persoon een Chinese gezant over de vloer. De boodschap die de verwanten moeten overbrengen? Dat het doelwit twee opties heeft: meteen naar China terugkeren of zelfmoord plegen”, aldus de FBI-topman.

De Amerikaan riep Chinezen die in de VS wonen en door Chinese functionarissen zijn benaderd, op contact op te nemen met de FBI. De Chinese regering heeft het ‘Fox Hunt’-programma in het verleden reeds verdedigd, door het te omschrijven als een wettelijke manier om corruptie te bestrijden, meldt de BBC.

Covid-19

Nog in zijn speech zei Wray dat China probeert om Amerikaans onderzoek naar het nieuwe coronavirus in diskrediet te brengen. Met betrekking tot Covid-19 hebben de VS China zelf al meermaals in opspraak gebracht. Zo gaf president Trump Peking reeds verschillende keren de schuld voor de wereldwijde gezondheidscrisis.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo haalde deze week nog uit naar het Aziatische land. Hij zei dat zijn administratie aan het bekijken is om Chinese apps te bannen, waaronder ook de populaire applicatie TikTok. Volgens Pompeo dienen de apps als “aanhangsels van de bewakingsstaat van de Communistische Partij van China”.

Verkiezingen

Hoe de relatie tussen Peking en Washington verder zal evolueren, zal de toekomst uitwijzen. Maar volgens de Trump-administratie is het nu tijd om wakker te worden na 40 jaar van mislukkingen met betrekking tot het China-beleid. Critici zien in de recente uithalen dan weer een poging van de Amerikaanse president om de aandacht af te leiden van zijn eigen mislukkingen in het Witte Huis en zo zijn kansen op een herverkiezing later dit jaar te verhogen.

Een zekerheid is wel dat de machtsverhouding tussen China en de Verenigde Staten fundamenteel is gewijzigd. En ze lijkt nog een tijd op gespannen voet te zullen blijven, meldt de BBC in zijn analyse. Ongeacht wie begin november al dan niet de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt.