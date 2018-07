FBI arresteert man die aanslag met autobom plande op Amerikaanse nationale feestdag bvb

02 juli 2018

17u45

Bron: Belga 1 De Amerikaanse federale politie heeft een man gearresteerd die een aanslag zou gepland hebben met een autobom op 4 juli, de nationale feestdag of Independence Day. De man zou banden hebben met terreurgroep al-Qaida, aldus de autoriteiten.

De man zou van plan zijn geweest om een bestelbusje met explosieven in de buurt van belangrijke locaties in Cleveland Ohio te parkeren. Hij had het gemunt op militair personeel en hun families.

De verdachte, die zichzelf Abdur Raheem Rafeeq laat noemen, werd in het weekend gearresteerd vanwege "de intentie tot materiële ondersteuning aan een buitenlandse terroristische organisatie". Volgens de FBI was de man al op verkenning geweest in Cleveland om zijn aanslag te plannen.

Volgens nieuwszender CBS en andere media geloofde de man dat hij samenwerkte met leden van al-Qaida, maar nam hij eigenlijk onbewust deel aan een undercoveroperatie.