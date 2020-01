FBI arresteert drie neonazi’s die “rassenoorlog wilden uitlokken” op betoging over wapenwet kv

16 januari 2020

22u08

Bron: Reuters 0 In de VS heeft de FBI drie leden van een neonazigroep opgepakt die hoopten een rassenoorlog uit te lokken op een betoging aangaande de wapenwet in de staat Virginia. Die betoging zal maandag naar verwachting duizenden tegenstanders van een verstrenging van de wet naar hoofdstad Richmond lokken. Dat deelt de FBI vandaag mee.

De drie beschuldigden zijn Brian Mark Lemley Jr., een voormalige Amerikaanse militair, Patrik Jordan Mathews, een Canadees die illegaal in de VS verbleef en gevechtsingenieur is bij de Canadese reservisten, en William Garfield Bilbrough. De drie mannen wonen allen in Delaware, Maryland. Lemley en Mathews woonden samen onder een dak. Mathews stak in augustus illegaal de grens met de VS over. De mannen hadden een machinegeweer en andere wapens in hun bezit.

Ze worden beschuldigd van handel in wapens over de staatsgrenzen heen, het verschaffen van onderdak aan illegale migranten en medeplichtigheid. Mathews wordt ook beschuldigd van wapenbezit als buitenlander zonder verblijfsvergunning. Volgens de FBI probeerden de mannen ook DMT te vervaardigen, een chemische stof die qua structuur gelijkt op psilocybine, een hallucinogene stof uit paddenstoelen met een psychedelische werking. De drug is in de VS niet toegestaan.

“Oprichting blanke staat”

Volgens de FBI maken de drie mannen deel uit van de neonazigroep The Base. Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat de FBI chatgesprekken tussen de groepsleden had gemonitord waarin ze spraken over de oprichting van een blanke staat en het plegen van gewelddaden jegens minderheden.

Wat is The Base?

Volgens het Counter Extremism Project (CEP), een vzw die extremistische organisaties opvolgt, en de Anti-Defamation League, een joodse internationale ngo, is The Base een organisatie met een kapitalistische visie die anarchie in de hand probeert te werken om dan vervolgens “orde te scheppen in de chaos”. The Base traint haar leden om deel te nemen aan een rassenoorlog een vindt inspiratie in het boek ‘Siege’ van neonazi James Mason.

De organisatie werd in 2018 opgericht door iemand die zichzelf Norman Spear of Roman Wolf noemt. Volgens de CEP zijn beide namen vermoedelijk pseudoniemen. De leden van The Base beschouwen zichzelf als soldaten van een burgerwacht die het “Europese ras” beschermt tegen een gebroken “systeem” dat besmet is met joodse waarden, aldus de Anti-Defamation League.

In trainingskampen in Noord-Amerika leidt The Base haar leden op in het gebruik van wapens en militaire tactieken. De organisatie verspreidt ook handboeken voor het uitvoeren van “lone-wolf-terreuraanvallen, het maken van bommen, contraspionage en guerrilla-oorlogvoering”.

The Base is de Engelse vertaling van al-Qaeda, al is het niet duidelijk of dat opzettelijk is en of dat er nog gelijkenissen bestaan tussen beide terreurorganisaties. Het netwerk is ook aanwezig in Europa en Australië, zegt CEP. Alhoewel de leden zich voornamelijk online organiseren, is de organisatie ook in toenemende mate aanwezig in de echte wereld, aldus de Anti-Defamation League.

Noodtoestand

Gisteren kondigde gouverneur van Virginia Ralph Northam nog de noodtoestand af en vaardigde hij een verbod uit op het dragen van wapens op het terrein van het parlementsgebouw in Richmond nadat speurders hadden gezien dat groepen elkaar met geweld hadden bedreigd.

Maandag zullen naar schatting duizenden voorstanders van het recht op wapenbezit deelnemen aan een betoging in Richmond. Ze protesteren tegen de plannen van de pas verkozen lokale Democratische regering om de wapenwetten te verstrengen.

“Vrije meningsuiting”

De Amerikaanse veiligheidsdiensten krijgen veel kritiek omdat ze onvoldoende aandacht besteden aan de dreiging van extreemrechts geweld na een reeks van aanslagen op synagoges en op de extreemrechtse betoging in Charlottesville, Virginia in 2017. Zowel de FBI als het ministerie van Binnenlandse veiligheid hebben de voorbije maanden gezegd dat ze de dreigingen ernstig nemen.

Hoewel de autoriteiten in de VS verdachten van buitenlandse terreurorganisaties zoals al-Qaeda kunnen aanklagen voor terrorisme, kunnen ze dat niet voor binnenlandse extremistische organisaties: die worden immers beschermd door het recht op vrije meningsuiting zoals het beschreven staat in de Amerikaanse grondwet.