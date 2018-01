FBI-agent schiet per ongeluk de man dood die hij moest komen redden ADN

31 januari 2018

21u38

Bron: CNN, KPRC2 2 Een FBI-agent van een SWAT-team heeft vorige week donderdag in Houston een man doodgeschoten bij een reddingsactie. Bij een inval in het huis waar de ontvoerde man werd vastgehouden, ging het mis.

Texaan Ulises Valladares (47) was de dag ervoor uit zijn huis gesleurd door gewapende mannen. De FBI ontdekte al snel waar hij werd vastgehouden. Donderdagochtend stond een SWAT-team van de Amerikaanse federale recherche klaar om het huis binnen te vallen en de man te bevrijden. Enkele agenten trapten de voordeur van de woning in en drongen zo binnen, twee andere agenten slopen naar de achterkant en sloegen een raam kapot. Toen één van de agenten de tool die hen daarbij hielp in het huis liet vallen, besloot hij met zijn aanvalsgeweer (een M4) op de ruit te beuken. Met dodelijke gevolgen.

“Mijnheer Valladares zat toevallig vlak achter dat raam, vastgebonden met zijn handen voor hem”, verklaarde Houston-politiechef Art Acevedo gisteravond. “Om de één of andere reden greep hij het geweer vast en begon hij eraan te trekken. Toen de agent de snokken voelde - niet wetende wie eraan trok - had hij het gevoel de controle over zijn wapen te verliezen. Hij trok de trekker over en trof daarbij mijnheer Valladares.” Toen de agenten daarop binnenstormden, ontdekten ze dat de man die net was doodgeschoten diegene was die ze hadden moeten komen redden. “Het is enorm tragisch”, zuchtte Acevedo. De agent die het vuur opende, is tijdelijk op verlof gestuurd. Zijn identiteit werd niet vrijgegeven.

BREAKING: FBI working an investigation on Elbert near Ley in NE Houston. One person shot dead. @KPRC2 pic.twitter.com/9IOierCICP KPRC Cathy Hernandez(@ KPRC2Cathy) link

Intussen zijn drie mensen gearresteerd in verband met de ontvoering van Valladares. Die woensdagochtend stormden ze binnen in zijn huis in Conroe, op zo'n 65 kilometer van Houston. De ontvoerders beweerden dat zijn broer Ernesto hen 8.000 dollar verschuldigd was. Ze bonden de vader en zijn 12-jarige zoon, die zich aan het klaarmaken was om naar school te vertrekken, vast met ducttape, plunderden het huis en gingen er vervolgens vandoor met Valladares.

De zoon kon zich losmaken en belde de politie. Niet veel later kreeg broer Ernesto telefoon van een man die zei lid te zijn van drugsbende ‘El Cartel del Golfo’. Hij eiste 20.000 dollar losgeld voor Ulises. Uit het onderzoek van de politie blijkt echter dat de verdachten geen connectie hebben met het kartel. De FBI traceerde de telefoon naar een Best Western motel in Webster. Ter plaatse sloegen agenten Nicholas Chase Cunningham (42) en Jimmy Tony Sanchez (38) in de boeien. De ontvoerders gingen over tot bekentenissen en vertelden dat de politie Valladares kon vinden in een huis in het noordoosten van Houston. Het is daar waar agenten rond vijf uur in de ochtend binnendrongen en Valladares per ongeluk werd doodgeschoten door zijn redders.

De politie laat weten dat er geen licht was achteraan het huis en dat de agenten zelf ook geen lichten gebruikten om de agenten die langs de voorkant binnendrongen niet te verblinden. Niemand weet waarom Valladares het geweer van de agent plots vastpakte. “Als ik moet speculeren, dan denk ik dat hij gewoon uit die kamer wilde”, zei Acevedo. Mogelijk wist hij niet dat het om een wapen ging. In de verwarring vuurde de agent in totaal twee kogels af. Eén raakte het plafond, de andere Valladares. Hij werd nog naar het ziekenhuis afgevoerd, maar daar konden de dokters enkel nog zijn dood vaststellen.

Verantwoordelijkheid

Een derde verdachte, Sophia Perez Heath (35) kon in het huis worden ingerekend. Er bleek ook een kind aanwezig. Samen met de twee andere verdachten moet Heath binnenkort voor de rechter verschijnen. De politie en het Shooting Incident Review Team (SIRT) van de FBI onderzoeken intussen het schietincident verder. Volgens Montgomery County District Attorney Brett Ligon kunnen de verdachten ook beschuldigd worden van moord, omwille van hun aandeel in de dood van Valladares. “De kidnappers hebben dit alles gecreëerd en dus zijn ze verantwoordelijk voor de gevolgen.”

Zijn moeder was al overleden, nu is hij zijn vader kwijt. De FBI kwam binnen en maakte van hem in één klap een wees Advocaat van Ernesto Valladares, Douglas Ray York

De zoon van Valladares wordt momenteel opgevangen door de kinderbescherming, vermoedelijk kan hij later bij zijn nonkel terecht. Zijn moeder is twee jaar geleden aan de gevolgen van kanker gestorven. “Hij moet het hele rouwproces weer door”, zegt de advocaat van Ernesto Valladares, Douglas Ray York, verbolgen. “Zijn moeder was al overleden, nu is hij zijn vader kwijt. De FBI kwam binnen en maakte van hem in één klap een wees.”

"Wat dacht die agent? 'Ik steek even de loop van mijn geweer in een donkere kamer zonder te weten wat daarbinnen is en vervolgens vind ik het een goed idee om de trekker over te halen op iemand onbekend?' Waar was zijn training? Ik begrijp echt niet wat er door zijn hoofd ging", aldus York.

De FBI zelf laat weten elk schietincident serieus te nemen en toont zich welwillend om samen te werken met alle betrokken partijen in het onderzoek.

Awful tragedy. HPD says investigation shows it was dark, Ulises Valladares had his hands bound, but started pulling on FBIs rifle. Agent feared he was losing control of weapon and opened fire killing man they were trying to save #khou11 pic.twitter.com/HpX7z4lYJv Marcelino Benito(@ MarcelinoKHOU) link