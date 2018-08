FBI-agent die Trump "idioot" noemde in sms op straat gezet HA

13 augustus 2018

22u07

Bron: ANP, Reuters 0 De Amerikaanse recherchedienst FBI heeft Peter Strzok, een hoge medewerker die zich laatdunkend over president Donald Trump had uitgelaten, ontslagen. Dat heeft de advocaat van Strzok meegedeeld.

Volgens raadsman Aitan Goelman is Strzok op initiatief van onderdirecteur David Bowdich van de FBI de laan uitgestuurd. Strzok had Trump in een tekstbericht onder meer "een idioot" genoemd. Naar aanleiding van dit bericht mocht Strzok niet meer meewerken aan het onderzoek naar eventuele Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Dat onderzoek staat onder leiding van Robert Mueller.



Volgens Goelman was intern bij de FBI niet geadviseerd om Strzok te ontslaan, maar was voorgesteld de agent twee maanden te schorsen en hem minder verantwoordelijkheden te geven.