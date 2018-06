FBI-agent die Trump "een idioot" noemde gedagvaard lva

23 juni 2018

04u43

Bron: ANP 0 FBI-agent Peter Strzok is gisteren gedagvaard en wordt verhoord door twee commissies van de Amerikaanse Senaat. Hij is gedagvaard, omdat hij ondanks herhaalde verzoeken nog niet is op komen dagen.

De FBI-agent staat centraal in de beschuldigingen dat de FBI en het ministerie van Justitie de regering ondermijnen. Uit een vorige week gepubliceerd onderzoek naar de affaire rond Hillary Clintons emails blijkt dat Strzok in 2016 een sms naar een collega heeft gestuurd waarin staat dat hij "gaat voorkomen dat Trump president wordt".

In juli vorig jaar werd Strzok nog uit zijn functie gezet, omdat toen naar buiten kwam dat hij toenmalig presidentskandidaat Donald Trump "een idioot" had genoemd in emails en sms'jes.

Trump denkt dat de FBI en het ministerie van Justitie hun macht misbruiken om zijn regering te ondermijnen.