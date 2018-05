FBI-agent (36) grijpt naar gsm en crasht, met dramatische gevolgen Joeri Vlemings

02 mei 2018

13u43

Bron: Washington Post 2 FBI-agent Carlos Wolff (36) was niet van dienst toen hij op 3 december vorig jaar 's avonds met zijn SUV tegen de betonnen afbakening van een snelweg ten noorden van Washington D.C. reed. Politieman Sander Cohen (33), ook niet aan het werk, schoot meteen te hulp. Maar plots kwam er een Honda Accord recht op hen beiden afgereden. Wat volgde, was een tragedie.

Beide agenten, die zich toevallig buiten hun diensturen op dezelfde snelweg bevonden, kwamen om bij het zware verkeersongeval. Ze waren alle twee uit hun voertuig gekomen en stonden op de pechstrook, toen de Honda hen opschepte. De klap was zo hevig dat de slachtoffers over de middenberm gekatapulteerd werden. Cohen werd op de rijbaan aan de overkant nog eens aangereden door een tegenligger en stierf ter plaatse. Wolff overleed op weg naar het ziekenhuis. Hij werkte elf jaar bij de FBI en laat een vrouw, een zoontje van 7 en een dochtertje van 3 achter.

Details over het ongeval, dat al op 8 december vorig jaar plaatsvond, werden er tot nu toe niet vrijgegeven, omdat er een politieonderzoek liep. Inmiddels kon de Washington Post de resultaten daarvan inkijken.

Nuchter

Carlos Wolff zat alleen in zijn wagen en was nuchter. Rond 22 uur was hij, volgens het rapport, afgeleid omdat hij naar zijn gsm greep. Waarom Wolff zijn gsm nodig had, kon niet achterhaald worden. Wolff slipte met zijn SUV over minstens drie rijvakken en botste op de betonnen scheiding met de rijstroken in de andere richting. Hij kwam tot stilstand, nog half op de linkerrijstrook. Cohen zag wat er gebeurd was, stopte met zijn Volkswagen Jetta op de linkerrijstrook, zette zijn vier richtingaanwijzers aan om andere bestuurders te waarschuwen, en stapte uit. De twee agenten praatten een paar minuten met elkaar op de middenberm, terwijl ze op hulp wachtten. Net dan kwam een Honda Accord, met drie inzittenden op weg naar een club in Washington, op hen afgereden.

Geen van de vier betrokken bestuurders bleek onder invloed van drank of drugs of reed te snel. Maar de bestuurder van de Honda, Roberto Garza Palacios, moest geen alcoholtest ondergaan, omdat daar geen gegronde indicaties voor waren, zoals de wet in Maryland dat voorschrijft. Volgens de politie had Garza Palacios wel het eerste ongeval sneller moeten opmerken, zeker gezien Cohen de plaats van de crash nog duidelijker had gemaakt met zijn richtingaanwijzers.

Defecte remmen

Garza Palacios verklaarde dat hij niet naar rechts kon uitwijken omdat daar op dat moment een andere wagen reed en dat hij daarom de linkerkant koos, waar de twee andere bestuurders op de pechstrook aan de middenberm stonden. Dat wist hij pas achteraf. Garza Palacios zou niet geremd hebben, maar uit technisch onderzoek bleek dat de remmen van de Honda defect waren. Op 11 april werd Garza Palacios bekeurd voor "onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag". Op 12 juli zal hij voor de politierechtbank moeten verschijnen, tenzij hij zijn straf niet betwist en de boete van 230 euro gewoon betaalt.

Volgens zijn advocaat beseft Garza Palacios, afkomstig van Guatemala, heel goed wat er gebeurd is en is hij er kapot van. In 2015 liep hij ook al eens tegen de lamp voor rijden onder invloed en voor onvoorzichtig rijgedrag. Verder zocht de immigratiedienst hem nog datzelfde jaar.

De vrouw die Cohen aanreed, wordt niets ten laste gelegd. Zij reed aan de toegelaten snelheid van 90 km/uur en kon de man nog onmogelijk ontwijken.