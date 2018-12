Favoriete opvolger stafchef Witte Huis haakt af kv

10 december 2018

00u22

Bron: Belga 0 Het blijft onduidelijk wie John Kelly, de stafchef van het Witte Huis, zal opvolgen. Nick Ayers, die door de Amerikaanse media werd getipt als topkandidaat, heeft zondag laten weten Kelly niet te zullen vervangen. Vanaf eind dit jaar verlaat hij eveneens Washington en keert terug naar zijn thuisstaat Georgia.

De 36-jarige Ayers is momenteel stafchef van vicepresident Mike Pence. Hij werd door de media algemeen beschouwd als favoriet om stafchef van president Trump te worden. Zaterdag raakte bekend dat Kelly eind dit jaar vertrekt.

Volgens Amerikaanse media raakten Trump en Ayers het niet eens over de termijn van het mandaat. De Amerikaanse president eiste dat Ayers de functie twee jaar zou bekleden, maar die weigerde. In een tweet liet Ayers zondag verstaan dat hij eind dit jaar het Witte Huis verlaat.



De nieuwe naam die circuleert, is die van Republikein Mark Meadows.