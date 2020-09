Fauci: “We moeten ons schuilhouden en lastige winter doorkomen tot vaccin er is, eind dit jaar of begin volgend jaar" Joeri Vlemings

11 september 2020

11u22

Bron: NBC, CNN, The Hill, Statnews 0 De gerespecteerde Amerikaanse viroloog Anthony Fauci heeft nog eens gesproken. Hij vreest voor een lastige herfst en winter en ziet een vaccin als hét kantelpunt in de hele coronapandemie. Tot dan “zullen we ons moeten schuilhouden”, zei hij. Fauci gelooft wel dat er nog eind dit jaar of begin volgend jaar een vaccin op de markt zal komen. Dat is sowieso later dan Donald Trump hoopte: hij ziet een vaccin graag nog vóór de presidentsverkiezingen begin november verschijnen.

Het aantal nieuwe coronagevallen in de VS is de laatste twee weken lichtjes aan het dalen, maar het zijn er nog altijd zo’n 36.000 per dag. In totaal telt de VS intussen al bijna 200.000 coronadoden en meer dan 6 miljoen bevestigde Covid-19-besmettingen. “We moeten ons schuilhouden om de herfst en winter door te geraken, want makkelijk zal het niet zijn”, zei Fauci, directeur van het National Institute of Allergies and Infectious Diseases in de VS, in een gesprek met artsen van Harvard.

Met de herfst in aantocht gaan mensen veel meer activiteiten binnenshuis doen en dat kan het coronavirus vrij spel geven. Toch hoopt Fauci dat er de komende weken geen nieuwe grote opstoot van het virus komt en dat de VS een mild griepseizoen zal kennen, zoals in Australië, waar het nu lente wordt. “Ze hebben daar, voor zover ze weten, nog nooit zo’n licht griepseizoen meegemaakt”, aldus de viroloog. “Dat komt omdat ze mondmaskers dragen, afstand houden, hun handen wassen en menigten vermijden.” Fauci rekent erop dat een combinatie van het opvolgen van deze basismaatregelen en het vaccineren van risicogroepen tegen de griep in de VS tot eenzelfde resultaat zal leiden. “Maar ik kan niet voorspellen wat er zal gebeuren”, aldus Fauci. Als het land bovenop de Covid-19-epidemie ook nog eens een zware griepgolf zou kennen, dan komt de werking van het Amerikaanse gezondheidssysteem ernstig in het gedrang.

Nog altijd eerste golf

“Ik spreek niet van een tweede golf, want we zitten nog altijd in de eerste”, zei Fauci nog. Hij sprak opnieuw zijn bezorgdheid uit over Labor Day, de Amerikaanse feestdag van afgelopen maandag, waarvan de gevolgen over twee à drie weken mogelijk in de cijfers te zien zullen zijn. Fauci wil het plateau van het dagelijkse aantal nieuwe coronagevallen zo laag mogelijk houden tot er een vaccin voorhanden is. Op dit moment ligt het voor Fauci veel te hoog om de herfst in te gaan. “Van zodra we de maatregelen versoepelen, zien we overal nieuwe opstoten van het virus.” Hij gelooft wel dat een vaccin er al eind dit jaar of begin volgend jaar kan zijn. “Volgens mij wordt dat het kantelpunt.” Op het tijdelijk onderbreken van de proeven van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford met een potentieel vaccin gaf hij geen commentaar.

Fauci waarschuwde ervoor om het coronavirus niet te minimaliseren, wat Donald Trump - volgens recent uitgelekte opnames van een interview met de president - in de beginperiode van het virus bewust zou hebben gedaan om “geen paniek te zaaien”. Fauci verwees naar de periode van het oprukken van hiv, dat zich van enkele besmettingen in de homogemeenschap over tientallen jaren naar 78 miljoen patiënten verspreidde, met tot meer dan 30 miljoen doden. “We hebben dit al eens meegemaakt. Onderschat nooit de kracht van een pandemie. En probeer niet door een roze bril naar de dingen te kijken.”