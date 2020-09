Fauci waarschuwt: “Vaccin nog niet meteen einde van social distancing, mogelijk pas eind 2021 terugkeer naar ‘normaal’” Joeri Vlemings

25 september 2020

14u09

Bron: Today 0 Zelfs al komt er een doeltreffend vaccin tegen het coronavirus op de markt, dan nog zijn we niet meteen verlost van de huidige maatregelen zoals social distancing. Daarvoor heeft de Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci gewaarschuwd. Hij ziet een terugkeer naar ‘het normaal’ mogelijk pas op het einde van 2021.

“We zien een vaccin als een belangrijke aanvulling op de maatregelen voor de volksgezondheid die we nu al nemen”, zei Fauci in een vraag-antwoord-sessie met de gouverneur van New Jersey, Phil Murphy. “Het zal ons in staat stellen om sneller en minder stringent terug te keren naar een zekere mate van normaliteit, maar het zal de noodzaak om voorzichtig en behoedzaam om te gaan met onze coronamaatregelen niet wegnemen.”

Fauci voegde er nog aan toe dat een vaccin niet 100 procent efficiënt zal zijn en ook niet zal kunnen worden toegediend aan 100 procent van de Amerikanen. “Met wat geluk halen we een efficiëntie van 70 tot 75 procent”, aldus de viroloog. Hij schat dat we “waarschijnlijk in november of december” zullen weten of er tussen de huidige kandidaat-vaccins zullen tussenzitten die succesvol blijken te zijn. Hij sluit ook oktober niet helemaal uit, maar acht dat eerder onwaarschijnlijk.

“Tegen april zullen er 700 miljoen doses voorhanden zijn”, aldus nog Fauci. “Dat betekent dat in theorie iedereen kan worden gevaccineerd, maar in realiteit zal het logistiek en praktisch waarschijnlijk pas mogelijk zijn om mensen te vaccineren in het tweede, derde of het begin van het vierde kwartaal van het jaar, wanneer we kunnen terugkeren naar ‘het normaal’.”

Volgens Fauci moeten gezondheidswerkers en kwetsbare groepen als bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen voorrang krijgen voor een vaccin.

“Als je het hebt over terugkeren naar een zeker mate van normaliteit die in de buurt komt van die van vóór Covid, dan zitten we al ver in 2021, zelfs eerder op het einde van 2021", besloot hij.