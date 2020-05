Fauci waarschuwt Senaat: “Te snelle versoepeling in VS kan onnodig lijden met zich meebrengen” SVM

12 mei 2020

16u51

Bron: Belga 0 De Amerikaanse topadviseur Anthony Fauci waarschuwt de Amerikaanse Senaat voor de mogelijke gevolgen van een te snelle versoepeling van de lockdownmaatregelen. Volgens Fauci riskeert de VS "veelvuldige uitbraken" en zal dat leiden tot "onnodige dood en lijden”.



Een Senaatscommissie zal Anthony Fauci samen met andere medische experten horen. "De belangrijkste boodschap die ik wil overbrengen aan de commissie is het gevaar dat we het land te snel proberen heropenen", schreef de 79-jarige immunoloog in de New York Times.

De Verenigde Staten riskeren volgens Fauci meerdere uitbraken als de maatregelen te snel versoepeld worden. "Dit zal niet alleen leiden tot onnodig lijden en de dood, maar zou ook een stap achteruit zijn in onze zoektocht naar de terugkeer van een normaal leven."

Criteria

De Amerikaanse president Donald Trump dringt aan op een heropstart van de economie. Veel staten voldoen echter niet aan de criteria van Trumps richtlijnen die nodig zijn voor een heropstart.

Volgens de Johns Hopkins University heeft de Verenigde Staten, een land met zo'n 330 miljoen inwoners, nu meer dan 1,3 miljoen bevestigde coronabesmettingen. Er zijn ook al meer dan 80.000 doden gevallen.

