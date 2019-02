Fatima (12) is zo mager dat ze amper kan bewegen Redactie

26 februari 2019

Amper 10 kilo weegt de 12-jarige Fatima Hadi. Het meisje uit Jemen lijdt aan ernstige ondervoeding. Samen met haar gezin is ze op de vlucht voor het militaire conflict in het Arabische land. Met Fatima krijgt de grootste humanitaire crisis een gezicht.

Volgens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties is Fatima één van de twee miljoen kinderen die getroffen wordt door de hongersnood in het land. Jemen gaat sinds 2015 gebukt onder militaire conflicten tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De Verenigde Naties zeggen dat de gevechten geleid hebben tot de grootste humanitaire crisis in de wereld. Naar schatting zijn er zo’n 22 miljoen mensen in nood.

De familie van Fatima sloeg op de vlucht voor gevechten en luchtaanvallen. Ze wonen nu onder een boom. Het gezin moest alles achterlaten wat ze hadden. Er was amper voedsel voor de kinderen. Daardoor is Fatima ernstig ondervoed geraakt, haar toestand is levensbedreigend. Haar vader bezocht met haar verschillende ziekenhuizen, maar de gezondheid van Fatima verbetert voorlopig niet.

De Verenigde Naties bespreken deze week op een top in Genève welke steunmaatregelen het naar het Arabische land kan sturen. De VN hoopt meer dan 4 miljard dollar te kunnen uitrekken voor de humanitaire operaties. Dat zou een recordbedrag zijn.

Volgens de VN kostte het conflict al het leven aan 7.000 burgers en raakten er meer dan 11.000 gewond in de gevechten. In december werd nog een staakt-het-vuren getekend in Stockholm tussen de regering en de Houthi-rebellen. Maar nog geen maand later bleek dat akkoord een dode letter. De Houthi-rebellen pleegden een nieuwe drone-aanval begin januari.