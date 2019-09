Fatale recordpoging: dodelijke slachtoffers van gecrashte raceboot bij Venetië zijn bekende Italiaanse racers en Nederlandse technicus Redactie

18 september 2019

21u32

Bron: AD.nl 1 Een recordpoging met een raceboot voor de kust van Venetië is drie mensen fataal geworden. Onder de slachtoffers is een Nederlander, zo melden de Italiaanse zender RAI en de Britse omroep BBC. Een vierde inzittende raakte gewond.

De drie doden zijn de bekende Italiaanse powerboat-ontwerper en -racer Fabio Buzzi (75), ontwerper, ingenieur en racer Luca Nicolini (57) en de Nederlandse raceboottechnicus Eric Hoorn (54). Dat melden vrienden op Facebook en ook de racebootsite powerboatracingworld.com bevestigt de identiteit van de slachtoffers.

Snelheidsrecord

De drie mannen probeerden gisteren met de Italiaanse powerboatracer Mario Invernizzi het snelheidsrecord te verbreken van Monte Carlo naar Venetië. Omstreeks 21.00 uur knalde hun raceboot, vlak voor de finish, met een snelheid van zo'n 140 kilometer per uur tegen een golfbreker in de buurt van de haven van Venetië.



De lichamen van de drie doden werden uit de cockpit gehaald, die in het water lag. Mario Invernizzi, die door de kracht van de klap uit de boot was geslingerd, werd zwaargewond uit het water gevist en overgebracht naar een ziekenhuis.

Wereldsnelheidsrecord

Buzzi vestigde vorig jaar met een dieselboot op het Comomeer een wereldsnelheidsrecord van 277,515 kilometer per uur. Luca Nicolini streed op het hoogste niveau in de sport en maakte deel uit van het team van Qatar. Eric Hoorn werkte met Buzzi samen bij eerdere recordpogingen, waaronder het succesvolle snelheidsrecord 2016 van Monte Carlo naar Venetië. De Nederlander woonde in Zwitserland, zo verklaarde zijn broer aan de NOS.

Aanvankelijk werd gemeld dat beide andere slachtoffers buiten Buzzi en Nicolini Britten waren. De boot was maandagmorgen vanuit Monaco weggevaren.