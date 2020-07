Fatah en Hamas beloven eenheid tegen annexatieplannen Israël LH

02 juli 2020

13u41

Bron: Belga 0 De Palestijnse partijen Fatah en Hamas hebben "eenheid" beloofd in het verzet tegen het plan van Israël om delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren. Dat hebben de rivaliserende partijen vandaag bekendgemaakt op een persconferentie.

"Wij zullen alle mechanismen in werking stellen om de nationale eenheid te verzekeren tegen het Israëlische project", zei secretaris-generaal van Fatah Jibril Rajoub tijdens de persconferentie die ook via een videoverbinding werd voorgezeten door Hamas-prominent Saleh al-Arouri vanuit de Libanese hoofdstad Beiroet. "Vandaag zullen we met één stem spreken", zei Rajoub.

"Ik bevestig dat het standpunt van het Hamas-leiderschap gericht is op nationale consensus. Deze gezamenlijke persconferentie is dan ook een gelegenheid om een nieuwe fase in deze gevaarlijke tijden te beginnen", voegde Arouri eraan toe.



Fatah, de partij die aan de macht is op de Westelijke Jordaanoever, en de Hamasbeweging die de dienst uitmaakt in de Gazastrook staan al meer dan tien jaar op gespannen voet, nadat Hamas de macht in de Gazastrook in 2007 naar zich had toegetrokken.

De Israëlische regering van premier Benjamin Netanyahu wil delen van de Westelijke Jordaanoever gaan inlijven. Het kan onder meer gaan om nederzettingen van Joodse kolonisten, maar de plannen moeten nog worden uitgewerkt. Netanyahu en zijn coalitiepartner Benny Gantz hebben afgesproken dat binnen de regering vanaf 1 juli gesproken kan worden over het annexatieplan.

Israël wil met de annexatie het vredesplan uitvoeren van de Amerikaanse regering van Donald Trump. Daar staat in dat Israël bepaalde bezette gebieden mag inlijven. De Palestijnen zijn fel tegen het plan, dat ook voorziet in een Palestijnse staat.