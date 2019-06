Fataal einde voor Filipijns verlovingsfeest: 13 doden onder wie bruid nadat vrachtwagen in ravijn stort AW

09 juni 2019

09u41

Bron: Belga 34 Op de Filipijnen zijn dertien mensen om het leven gekomen nadat een vrachtwagen in een ravijn stortte. Aan boord waren 53 mensen die net een verlovingsceremonie hadden bijgewoond, meldt de politie. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich de toekomstige bruid en twee kinderen.

Een man had vandaag, zoals de traditie het wil, officieel de hand van zijn verloofde gevraagd aan haar familie in de provincie Camarines Sur. De man en zijn familie waren weer onderweg naar huis toen het ongeval plaatsvond.



"De vrachtwagen die normaal gezien gebruikt wordt om zand te transporteren, werd voor de gelegenheid gehuurd door de familie. De chauffeur verloor de controle over het stuur en de vrachtwagen kantelde. Sommige passagiers werden uit het voertuig geslingerd, anderen raakten verpletterd", aldus politiechef Victor Quinao. Waarom ook de verloofde van de man zich in de vrachtwagen begon, kon Quinao niet verklaren.



Op de Filipijnen vinden wel vaker zware verkeersongevallen plaats. Bussen zijn vaak slecht onderhouden en vrachtwagenchauffeurs zijn vaak onvoldoende opgeleid.

