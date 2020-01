Fastfoodketen KFC excuseert zich voor 'seksistische' reclame YV

21 januari 2020

12u59

Bron: Reuters, The Guardian 0 Het Amerikaanse fastfoodrestaurant Kentucky Fried Chicken heeft zich verontschuldigd voor een Australische advertentie die een lokale campagnegroep seksistisch vond. In de reclame staren twee tienerjongens naar de borsten van een vrouw.

De reclame die nog staat nog steeds op de Youtubepagina van KFC Australië staat, toont een vrouw die naar zichzelf kijkt in de reflectie van een geparkeerde auto. Wanneer het raam omlaag gaat, zitten twee jongens met hun moeder in de auto te kijken naar de borsten van de vrouw. De vrouw lacht en zegt: “Zei iemand KFC?”

“We verontschuldigen ons als we iemand beledigden met onze reclame. Het was niet onze bedoeling om vrouwen en tienerjongens in een slecht daglicht te zetten”, legt KFC uit aan de Australische Associated Press.

KFC verontschuldigde zich nadat Collective Shout op hun website de reclame afkeurde. “De reclame toont stereotypen waarin jonge vrouwen seksueel objecten worden voor mannelijk plezier.” De video op Youtube heeft intussen bijna 45.000 views.