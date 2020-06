Faroek in Braunschweig: “Sterke aanwijzingen dat Duitser Maddie heeft ontvoerd, misbruikt en gedood” Charlotte De Backer

04 juni 2020

Het parket van het Duitse Braunschweig geeft straks meer toelichting over de doorbraak in de verdwijningszaak van de kleine Maddie McCann in Portugal in 2007. Een Duitser van 43 uit Braunschweig is in verdenking gesteld voor de moord op het Britse meisje van drie. De man zit intussen in de cel voor andere feiten. Onze gerechtsjournalist Faroek Özgünes is ter plaatse. “Het gerecht hier in Braunschweig maakt zich sterk dat het dertien jaar na de verdwijning van Maddie McCann de sleutel heeft gevonden om deze zaak op te lossen. Al zal er pas volledige zekerheid zijn als ook het lichaam van de kleuter wordt teruggevonden.” Om 13 uur geeft het parket een persconferentie.