Farmareuzen krijgen monsterboete in Frankrijk, in België sleept onderzoek al 6 jaar aan Jeroen Bossaert

09 september 2020

16u34 12 Twee grote farmabedrijven, Novartis en Roche, zijn in Frankrijk veroordeeld tot een boete van liefst 445 miljoen euro omdat ze de prijs van een geneesmiddel kunstmatig hoog hebben gehouden. In België wordt exact hetzelfde dossier al 6 jaar onderzocht. Voorlopig zonder resultaat.

Alles draait rond Lucentis en Avastin, dat zijn twee geneesmiddelen die oogartsen gebruiken tegen ouderdomsblindheid. Lucentis (van Novartis) kost per spuitje een slordige 1.200 euro en Avastin (van Roche) amper 40 euro. Ondanks dat enorme prijsverschil is Avastin echter nooit doorgebroken in Europa. En dat komt omdat Roche steevast geweigerd heeft om het middel - dat oorspronkelijk bedoeld is om kanker te behandelen - te registreren voor ouderdomsblindheid. Volgens Roche is Avastin onveilig voor het gebruik als ooginjectie. Tal van studies hebben dat al weerlegd. Zolang Roche de bijsluiter echter niet aanpast, hebben oogartsen geen keuze: als ze niet aansprakelijk willen gesteld worden voor eventuele bijwerkingen, dan moeten ze naar het veel duurdere Lucentis grijpen. En ook de overheid betaalt enkel Lucentis terug.

Monsterboetes

In Italië is een consumentenorganisatie in 2013 er echter achter gekomen dat Novartis en Roche onder één hoedje zouden hebben gespeeld. Dat leidde in dat land na amper één jaar onderzoek al tot boetes van in totaal 182 miljoen euro. Ook in Frankrijk werd klacht ingediend bij de mededingingsautoriteit. Die kondigden gisteren een monsterboete van 445 miljoen euro aan voor alle betrokken bedrijven. Novartis moet 385 miljoen ophoesten en Roche en het kleinere Genentech samen zo’n 60 miljoen. Alle firma’s gaan in beroep. In ons land loopt sinds eind 2014 ook een onderzoek na een klacht van Test-Aankoop. Bijna zes jaar later is dat echter nog steeds niet afgerond. “Ons onderzoek loopt nog”, bevestigt de Belgische Mededingingsautoriteit. Vorig jaar becijferde deze krant al dat de vermoedelijke marktmanipulatie onze overheid dik 500 miljoen euro gekost heeft. (JBG)

