Farmareus AstraZeneca bundelt krachten met universiteit Oxford om in sneltempo vaccin tegen coronavirus te ontwikkelen: “In juni of juli weten we of het werkt” KVE

30 april 2020

16u08

Bron: Reuters, MarketWatch, BBC 28 De Britse farmareus AstraZeneca gaat samenwerken met de universiteit van Oxford om zo snel mogelijk een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen, produceren én distribueren. Indien het vaccin werkt, kan het snel beschikbaar worden voor de (wereld)bevolking.



Het potentiële vaccin is in drie maanden tijd aan de Universiteit van Oxford ontwikkeld. Het pre-klinisch onderzoek verliep onder leiding van professor Sarah Gilbert. Eerder zei ze volgens de BBC er 80 procent zeker van te zijn dat het vaccin zou werken. Nu wil ze er geen cijfer op plakken, al gaf ze aan “zeer optimistisch” te zijn omtrent de slaagkansen.

Ondertussen hebben al twee vrijwilligers het potentieel vaccin ingespoten gekregen. Het is de eerste proef op mensen in Europa. De proef maakt onderdeel uit van een studie waarbij meer dan 800 mensen van 18 tot 55 jaar zijn betrokken.



“Aangezien Covid-19 de wereld in zijn greep houdt, is de noodzaak van een vaccin tegen het virus dringend én noodzakelijk”, zei Pascal Soriot, CEO van AstraZeneca. “Het is absoluut een risico om de ontwikkeling van het vaccin te starten, maar nu is de tijd gekomen om dat soort risico’s te nemen”, verklaarde hij aan BBC. “Tegen juni of juli gaan we al een heel goed idee hebben over de potentiële doeltreffendheid van het middel.”

Inmiddels wordt de capaciteit om miljoenen doses te maken al opgeschaald, zelfs nu men nog niet zeker weet of het middel ook daadwerkelijk gaat werken. Astrazenaca deelde nog niet mee wanneer met de productie zou gestart worden. De farmareus en de universiteit van Oxford streven ernaar om tegen het einde van het jaar 100 miljoen doses klaar te hebben.

Op grote schaal

Professor John Bell van de Universiteit van Oxford beschreef de samenwerking met AstraZeneca als een “belangrijke schakel in de strijd tegen pandemieën” voor “vele jaren in de toekomst”.

Bell legde ook uit dat het op grote schaal kunnen produceren van het vaccin, zodra het is goedgekeurd door de toezichthouders, dé uitdaging is. “We willen er ook voor zorgen dat de rest van de wereld klaar is om dit vaccin op grote schaal te maken, zodat het bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden terechtkomt waar de nood ook hoog is,” zei hij.

De samenwerking tussen AstraZeneca en de universiteit van Oxford is de eerste die is ontstaan ​​sinds de Britse regering twee weken geleden een taskforce lanceerde om een ​​nieuw coronavaccin te helpen vinden. Details van de overeenkomst zullen de komende weken worden gefinaliseerd. Wereldwijd is er een race tegen de klok aan de gang om een vaccin te vinden. Er zijn 70 behandelingen in ontwikkeling. Eerder meldde Johnson&Johnson al dat het hoopte tegen 2021 een coronavaccin op de markt te brengen.

Ik wens alle betrokkenen veel succes - in het belang van de natie en zelfs de hele wereld Brits Gezondheidsminister Matt Hancock

Zonder winstoogmerk

De universiteit van Oxford meldde dat beide partners zijn overeengekomen om zonder winstoogmerk te opereren voor de duur van de pandemie, waarbij alleen de kosten van productie en distributie worden gedekt.

De Britse Gezondheidsminister Matt Hancock verwelkomde het nieuws met groot enthousiasme. “De uitkomst is onzeker en misschien werkt geen enkel vaccin, maar deze deal geeft het Verenigd Koninkrijk de beste kans op een doorbraak om dit vreselijke virus te verslaan. Ik wens alle betrokkenen veel succes - in het belang van de natie en zelfs de hele wereld.”

