Farmagroep Roche stopt twee studies naar ziekte van Alzheimer na tegenvallende resultaten

30 januari 2019

De Zwitserse farmagroep Roche maakt een einde aan twee klinische trials waarin een behandeling van de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium werd onderzocht, na tegenvallende onderzoeksresultaten. Het is de zoveelste tegenvaller in het onderzoek naar de ziekte.