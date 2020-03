Farmaceutische industrie belooft vaccin binnen 12 à 18 maanden SVM

20 maart 2020

08u29

Bron: Belga 3 Farmaceutische multinationals hebben zich geëngageerd om een Covid-19-vaccin te leveren, en dat binnen een geschatte tijd van 12 tot 18 maanden. Er lopen momenteel tientallen klinische onderzoeken om goedkopere en efficiëntere screeningkits op punt te stellen en een behandeling of een vaccin te ontwikkelen tegen het coronavirus.

"We zullen ervoor zorgen dat het vaccin beschikbaar is voor iedereen. Zelfs als het elders in de wereld wordt geproduceerd”, zegt Paul Stoffels als vicepresident van het uitvoerend comité van Johnson & Johnson. "Het is een belofte die we als farmaceutische industrie maken.”

“Uitzonderlijke tijden”

Administratieve formaliteiten, zoals vergunningen voor het in de handel brengen, kunnen in deze race tegen de klok vereenvoudigd en versneld worden. “Er zijn middelen in overvloed en publiek-private partnerschappen helpen het financiële risico beperken dat met de vereiste kolossale investeringen gepaard gaat”, zei hij.

"We leven in uitzonderlijke tijden en de industrie speelt daarop in", voegt David Ricks toe. Hij is CEO van Eli Lilly and Company en ook voorzitter van de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers (IFPMA). "We hebben drie werkgebieden: zorgen voor distributie (...), heroriënteren van bestaande technologie (...) en creëren van nieuwe behandelingen, nieuwe vaccins en nieuwe screeningstests die Covid-19 zullen helpen uitroeien.”

“Enorme uitdaging”

"Het duurt 12 tot 18 maanden om een vaccin op de markt te krijgen", aldus David Loew als Executive vicepresident van Sanofi en manager van Sanofi Pasteur. De industrie erkent dat deze deadline een “bijzonder ambitieuze schatting” is, maar realistisch als de wettelijke termijnen worden verkort.

Zodra de formule gevalideerd is door regelgevende instanties zal het nodig zijn om in voldoende hoeveelheden te produceren en de levering over de hele wereld te garanderen. "We hebben het over miljarden mensen, het is een enorme uitdaging", besluit Loew.

