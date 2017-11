Farmabedrijf Valeant trekt handen af van viagra voor vrouwen Redactie

Bron: Belga 0 Thinkstock Het Amerikaanse farmabedrijf Valeant ziet toch geen brood in de vrouwelijke variant van het lustopwekkende middel viagra. De Amerikanen betaalden in 2015 nog 1 miljard dollar voor de maker van het middel, Sprout Pharmaceuticals. Nu wordt het onderdeel praktisch weggegeven aan de voormalige aandeelhouders.

In 2015 waarschuwden analisten al voor de hoge prijs die Valeant betaalde voor Sprout. Daarbovenop kwam een reeks schandalen die de beurswaarde van Valeant geen goed deed. De overnamedrift van Valeant destijds zadelde het concern op met stevige schulden. Daarnaast kwam het bedrijf in zwaar weer door een schandaal met prijzen voor medicijnen en door gebruik te maken van een discutabel distributienetwerk.

Om orde op zaken te stellen haalde Valeant een bezem door de eigen organisatie. De deal met de voormalige aandeelhouders is onderdeel van de reconstructie. Daarmee is ook een rechtszaak van de baan die zij hadden aangespannen. Die kwestie ging over de marketingstrategie van Valeant met betrekking tot de lustpil.

REUTERS