Farmabedrijf Sanofi wil 1.700 banen schrappen in Europa YV

26 juni 2020

14u57

Bron: Belga 0 Het Franse farmabedrijf Sanofi wil 1.700 banen schrappen in Europa. Daarvan verdwijnen er 1.000 in Frankrijk zelf. De herstructurering is het gevolg van een nieuwe bedrijfsstrategie en heeft niets te maken met Covid-19, zegt Olivier Bogillot, de topman van de Franse afdeling. Het bedrijf heeft verschillende vestigingen in België, maar die activiteiten behoren niet tot de domeinen waarin Sanofi wil snoeien.

Sanofi deelde het banenverlies vrijdag mee aan de Europese sociale partners. het bedrijf telt wereldwijd zowat 100.000 banen, waarvan 25.000 in Frankrijk. In december had het bedrijf al aangekondigd dat het de uitgaven tegen het licht wilde houden. Tegen 2022 wilde het bedrijf 2 miljard euro besparen, onder meer door het stopzetten van onderzoek naar diabetes en hart- en vaataandoeningen. Het bedrijf zal meer focussen op bijvoorbeeld kankeronderzoek.

Geen informatie over België

Sanofi heeft vier vestigingen in België. In Geel (Genzyme), Gent (Ablynx), Diegem en Brussel werken in totaal ongeveer 1.500 medewerkers, zegt de Belgische woordvoerster. Er is nog geen verdere informatie over mogelijke gevolgen in ons land, maar de Belgische activiteiten “behoren tot de prioriteiten en het hart van de strategie”, klinkt het. Ablynx is een R&D-site rond de zogenaamde nanobodies. In Geel, waar de meeste mensen werken, produceert het bedrijf biologische geneesmiddelen.

In Frankrijk mikt het bedrijf op vrijwillig vertrek. Maandag is er een vergadering gepland met de sociale partners. Sanofi gaat alvast geen fabrieken sluiten. In het eerste kwartaal was het bedrijf nog goed voor bijna 9 miljard euro omzet. Die stijging met 6,9 procent was deels te danken aan het nieuwe coronavirus, met een hogere verkoop van de pijnstiller paracetamol. Het bedrijf ontwikkelt momenteel twee vaccins tegen Covid-19.

Vorige week dinsdag kondigde de Franse president Emmanuel Macron nog maatregelen aan om farmafabrieken terug naar Frankrijk te halen. Dat deed hij zelf bij een bezoek aan de fabriek van Sanofi in Marcy-l’Etoile, nabij Lyon.

Lees ook: Macron wil farmafabrieken terug naar Frankrijk halen