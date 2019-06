Farage verdedigt uitspraak van politica over homotherapie: “Dat is een gewetenskwestie” jv

04 juni 2019

13u51

Bron: The Guardian 0 De Britse politica Ann Widdecombe van de Brexit Party krijgt uit alle hoeken bakken kritiek voor haar uitspraak dat “de wetenschap ooit een antwoord op homoseksualiteit zal vinden”. Maar haar partijleider, Nigel Farage, verdedigt haar: “Dit is een kwestie van het geweten”.

Farage hekelde het “opjagen” van de 71-jarige Widdecombe door de media en door politici na haar erg bedenkelijke uitspraken dit weekend als zouden holebi’s door therapie van geaardheid kunnen veranderen. Hij zei dat “heel veel” moslims er extremere meningen over homoseksualiteit dan Widdecombe op nahouden. “Dit zijn gewetenszaken, geen dingen die partijleiders moeten steunen of veroordelen”, zei Farage aan Good Morning Britain op ITV. “Ann Widdecombe is een devote christen en daar is in mijn ogen niks mis mee.”

“Als we gaan beginnen iedereen met een religieus geweten aan te vallen en te veroordelen, dan zullen daar heel wat problemen van komen, niet alleen bij Rooms-katholieken maar bij vele anderen van het islamitische geloof, die nog sterkere gevoelens hebben over dit onderwerp dan Ann Widdecombe”, aldus Farage.

Op de kritiek aan zijn adres dat homoseksualiteit nu eenmaal een kwestie van feiten is en niet van het geweten, antwoordde hij: “Wat mensen erover denken is wel een gewetenskwestie”.

Over Trumps bezoek aan het Verenigd Koninkrijk zei Farage nog dat hij hoopt de Amerikaanse president zelf te kunnen ontmoeten: “Ik verwacht deze namiddag een telefoontje van hem”. Trump heeft zich al meermaals fan verklaard van harde brexiteers zoals Nigel Farage en Boris Johnson.