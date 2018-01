Farage: "Tweede referendum over brexit is nodig. Om helemaal zeker te zijn" EB ADN

12u01

Bron: Reuters, ANP 4 REUTERS Nigel Farage. Nigel Farage, boegbeeld van de brexit-campagne, dringt aan op een tweede referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. "Om helemaal zeker te zijn dat we de EU wel degelijk de rug willen toekeren", klinkt het.

Farage deed zijn uitspraak tijdens het programma 'The Wright Stuff' op de Britse TV-zender Channel Five. "Een tweede referendum zal volgens mij nog duidelijker aantonen dat de Britten de Europese Unie willen verlaten. Daarmee zouden de tegenstanders van de brexit meteen helemaal de mond gesnoerd worden. Gedurende alvast één generatie", houdt de voormalige leider van UKIP een slag om de arm.

Voorstanders van het Britse EU-lidmaatschap riepen eerder ook al op tot een nieuw referendum. Zij vinden dat kiezers ook de kans moeten krijgen zich uit te spreken over de nieuwe relatie tussen Londen en Brussel, waar momenteel nog over wordt onderhandeld.

De Britse kiezers stemden in juni 2016 voor de uittreding van hun land uit de Europese Unie. Het Britse EU-lidmaatschap komt op 29 maart 2019 tot een einde. De Britse premier Theresa May wil niets weten van een nieuwe volksraadpleging. "We houden geen tweede referendum", zo reageerde haar woordvoerder vandaag.