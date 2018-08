Farage hernieuwt de strijd voor harde brexit: "Plan van Theresa May is frauduleus" TTR

18 augustus 2018

16u07

Bron: Belga 0 Nigel Farage, het vroegere boegbeeld van de eurosceptische Ukip-partij, is benoemd tot vicevoorzitter van de brexit-beweging Leave Means Leave. Hij is vastberaden om de strijd voor een harde brexit te hernieuwen, zei Farage vandaag.

In 'The Daily Telegraph' zei Farage dat hij het plan van premier Theresa May wil dwarsbomen. Haar voorstel voor een exit uit de Europese Unie wil nauwe commerciële banden met de EU behouden, maar dat is volgens Farage "frauduleus".



Het plan van May is een "laf verraad" en zal het Verenigd Koninkrijk verhinderen om "de controle over de grenzen, de visrechten te hernemen" of "om op mondiaal niveau handel te drijven", oordeelt Farage.

Farage zal actief deelnemen aan de volgende campagne van Leave Means Leave. Er zijn bijeenkomsten en een bustour doorheen het Verenigd Koninkrijk gepland.

"Tijdens de afgelopen maanden, en vooral sinds het verraad van Chequers (de residentie van de premier waar de Britse visie op de brexit op punt werd gezet, nvdr.) hebben talrijke mensen me op straat aangesproken om me te vragen wanneer ik terugkeer", legde hij uit. "Ik ben terug."

Plan

Kort na het referendum op 23 juni 2016, toen voor een Brits vertrek uit de EU werd gestemd, stapte Farage op als voorzitter van Ukip. Hij meende toen zijn politiek doel te hebben behaald.

Het plan van Chequers, voorgesteld in juli, voorziet in de oprichting van een vrijhandelszone voor goederen en landbouwproducten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ook voorziet het plan dat de reglementering van Londen en Brussel in die domeinen op één lijn blijft. Brussel wees het plan al af. Ook namen twee zwaargewichten in de Britse regering ontslag omdat ze het plan te zwak vonden: minister van Brexit David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson.