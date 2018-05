Fantast of oorlogsheld? Deze gedecoreerde militair heeft zijn daden mogelijk verzonnen Willem Feenstra Natalie Righton en Wil Thijssen

09 mei 2018

13u02

Bron: de Volkskrant 0 De Nederlandse militair Marco Kroon (47) beweert op missie in Afghanistan gevangengenomen te zijn en later ook zijn gijzelnemer eigenhandig doodgeschoten te hebben. Maar elk bewijs ontbreekt. Is hij een fantast die zijn blazoen wil oppoetsen met een verzonnen verhaal? Of lijdt de gedecoreerde oorlogsheld aan een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van alles wat hij heeft meegemaakt? Een reconstructie.

Marco Kroon ijsbeert zenuwachtig door de woonkamer van zijn safehouse in Kabul. Het is eind 2007, zijn missie in Afghanistan zit er bijna op. Maar Kroon heeft niet de rust om te gaan zitten in de luie stoelen die rond de open haard staan.

