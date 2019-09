Fans openen doodskist van pas begraven Ivoriaanse zanger (33) mvdb

01 september 2019

10u03

Bron: AFP 2 Fans van de overleden Ivoriaanse zanger DJ Arafat hebben zaterdagvoormiddag zijn graf en doodskist geopend. De ster van het muziekgenre coupé décalé, was pas begraven na een nacht waarin hem muzikaal hommage werd gebracht.

Op een video op sociale media is een menigte opgehitste jongeren te zien die het graf en de doodskist van DJ Arafat (echte naam Ange Didier Houo) openden. Ze namen foto’s van zijn lichaam. “We wilden het lichaam van ons idool zien voor het graf werd gesloten”, zei een fan aan een journalist in de buurt van het kerkhof in de gemeente Adjamé. Er doken geruchten op dat het lichaam in de kist niet DJ Arafat was, enkele fans probeerden het stoffelijk overschot aan de hand van tatoeages te verifiëren. De politie dreef de massa uiteen met traangas. Daarbij vielen verschillende gewonden, zeggen getuigen.

Eerder waren er al ongeregeldheden uitgebroken aan de begraafplaats. Sommige fans waren ontevreden dat ze niet aanwezig mochten zijn bij de uitvaart, die in intieme kring plaatsvond. Rond 11 uur lokale tijd trokken fans barricades op en staken ze banden in brand op een weg naar het kerkhof.



De zanger en dj was uitgegroeid tot een van de populairste muzikanten van West-Afrika. Hij kwam op 12 augustus om het leven gekomen bij een motorongeval in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust. DJ Arafat was een van populairste artiesten van de coupé décalé, een genre dat ontstaan is in Ivoorkust en lijkt op soukous, een soort snellere rumba uit Congo.