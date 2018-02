Fanatieke doodsprentjesverzamelaar in de cel wegens mishandeling en bedreiging mvdb

07 februari 2018

18u02

Bron: 1Limburg 0 Rafaël N. (49) die vlak over de Nederlandse grens in Maastricht woont, is gisteren opnieuw opgepakt omdat hij zich bijft bezondigen aan strafbare feiten om zijn bidprentjesverzameling uit te breiden. De Nederlander wordt verdacht van bedreiging, mishandeling en stalking en zit in voorlopige hechtenis.

De arrestatie komt er na een nieuwe reeks incidenten waarbij hij bidprentjes wilde bemachtigen. Dat bevestigt de politie tegenover de nieuwssite 1Limburg.

Rafaël N. kreeg in 2005 tbs, het Nederlandse equivalent van internering, omdat hij nabestaanden bedreigde om doodsprentjes te bemachtigen. Zes jaar later kwam hij op vrije voeten, maar hij viel al snel terug in zijn oude gedrag. Zo stond hij enkele maanden na zijn vrijlating uit de psychiatrische kliniek weer voor de rechter voor stalking en bedreiging.

De veertiger die in 2015 opnieuw veroordeeld werd, deinsde er niet voor terug om nabestaanden op het kerkhof hardhandig aan te spreken voor een prentje. Indien ze weigerden, volgden geregeld bedreigingen of stalking. Een slachtoffer kreeg uitwerpselen op zijn voordeur en in zijn brievenbus.

Volgens 1Limburg deed Rafaël N. zich nu voor als parochievrijwilliger, om zo binnen te raken bij mensen die net iemand hadden verloren. Eenmaal binnen vroeg hij meteen om een rouwprentje. Volgens de site zijn er een tiental aangiftes tegen hem gedaan.

