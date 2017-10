Familietragedie in Como: vader en drie kinderen komen om in brand EB

14u04

Door een brand in een woonhuis in het Italiaanse Como zijn vandaag een vader en drie van zijn vier kinderen om het leven gekomen. Volgens Italiaanse media gaat het waarschijnlijk om een familiedrama.

De brandweer vond de 49-jarige vader dood in het huis. De drie kinderen tussen de drie en elf jaar werden gereanimeerd maar bezweken later in het ziekenhuis. De vader zou zelfmoord hebben gepleegd. Een zoon overleefde de brand en ligt gewond in het ziekenhuis. De moeder van het gezin was tijdens de tragedie niet thuis. De brand woedde op de bovenste verdieping van een pand in de stad.

