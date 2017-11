Families woedend: “Ze hebben ons hoop gegeven maar ze weten al een week dat iedereen in duikboot dood is" Weinig hoop voor Argentijnse duikboot, maar zoektocht blijft doorgaan tot lot van crew gekend is IVI

14u24

Bron: The Guardian, Daily Mail 0 AFP Familieleden van de bemanning werden gisteren ingelicht over de explosie aan boord van de duikboot. De Argentijnse marine blijft zoeken naar de vermiste duikboot ARA San Juan, met hulp van een speciaal uitgerust Russisch schip. Gisteren raakte bekend dat het “abnormale geluid” dat werd gedetecteerd een explosie was aan boord van de San Juan. De hoop op overlevenden is daarmee zo goed als onbestaande. De marine wil officieel niets zeggen over het lot van de 44 crewleden, maar familieleden zeggen dat ze gecontacteerd geweest zijn met het nieuws dat “iedereen aan boord is omgekomen”.

“De baas van mijn zoon heeft me gebeld om te zeggen dat iedereen dood is. De explosie zou hebben plaatsgevonden tussen 200 en 1.000 meter diepte. Geen enkele mens zou zoiets overleven”, zegt Luiz Tagliapietro, de vader van Damian, ontroostbaar tegen lokale media.

Situatie geminimaliseerd

"De autoriteiten hebben te veel tijd laten passeren. Er zijn veel te laat beslissingen genomen", zegt Elena Alfaro, de zus van marinier Ibanez. "En toch: ik heb nog een beetje hoop."

“Het heeft ook nog eens twee dagen geduurd alvorens de marine hulp heeft aanvaard van buitenaf. Ze hebben de situatie te lang geminimaliseerd”, zegt Federico Ibanez, wiens broer Christian in de duikboot zit.

Luiz Tagliapietra is de vader van Alejandro. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat Alejandro aan boord zou stappen van de San Juan. “Dit was zijn derde of vierde missie met de duikboot. Maar hij maakte geen deel uit van de vaste crew. Hij is meegegaan uit eigen wil, omdat hij wou bijleren.” Tagliapietra heeft naar eigen zeggen al een week niet geslapen: “Het ene moment heb je hoop, het andere moment ben je die hoop weer kwijt. Dit is dodelijk.”

AFP Familie, vrienden en collega's van de crewleden zijn gisteren kwaad weg gestapt van een briefing van de marine.

"Leugens"

De vrouw van korporaal Oscar Suarez, Itati Laguizamon heeft een advocaat onder de arm genomen. “Ze hebben de families acht dagen lang hoop gegeven terwijl ze vorige week al wisten dat iedereen dood is. Ze hebben gelogen tegen ons. Volgens hen hebben ze pas ontdekt dat er een explosie was, maar wie is er zo dom om dat te geloven? Ik ben geen expert, maar hoe kunnen ze dat nu gedurende acht dagen niet geweten hebben?”

Het geluid van die explosie is, enkele uren na het laatste contact, opgevangen in de omgeving van een continentale helling – het punt waarop de zeebodem plots heel steil naar beneden gaat. De bodem kan daar van een diepte van 200 meter plots naar een diepte van 5.000 meter gaan. Als de duikboot in die buurt inderdaad zou gezonken zijn, dan wordt de zoektocht echt wel moeilijk. Bovendien zullen wrakken van andere gezonken schepen in dat gebied het nog moeilijker maken om de San Juan te identificeren.

Batterijprobleem

Volgens de Argentijnse marine heeft de crew twee dagen voor de verdwijning melding gemaakt van een batterijprobleem. Maar over de oorzaak van de explosie willen de autoriteiten nog niet speculeren. De marine zal wel blijven zoeken naar de duikboot tot men zeker weet wat er gebeurd is met de 44 crewleden. Een Russisch onderzoeksschip, de Yantar, zoekt mee. De minister van Defensie van Rusland heeft laten weten dat ze vandaag het schip uitsturen. De Yantar heeft twee duikboten die tot een diepte van 6.000 meter kunnen gaan. Ook onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Brazilië, Peru en Colombia hebben al hulp gestuurd.