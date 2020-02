Families van slachtoffers willen brug over levensgevaarlijke Teklanika-rivier uit “Into The Wild” Michelle Desmet

28 februari 2020

12u13

Al meer dan een kwarteeuw is de "Magic Bus", die in de jaren zestig werd achtergelaten in de wildernis van Alaska, razend populair bij rugzaktoeristen. De tocht naar het bedevaartsoord verloopt echter niet altijd zonder gevaar. Families van slachtoffers die er het leven lieten, zetten een initiatief op poten om die tocht veiliger te laten verlopen.

In 1992 bracht de 24-jarige idealist Chris McCandless een zomer door in de Alaskaanse wildernis en gebruikte hij een bus, die er in de jaren zestig werd achtergelaten, als uitvalsbasis. Toen hij echter terug naar huis wilde, bleek de Teklanika-rivier te sterk was waardoor zijn tocht onmogelijk was. De jongeman stierf aan verhongering. Het boek, later verfilmd in “Into The Wild”, vertelt het leven van de avonturier.

Elk jaar proberen hikers en waaghalzen de bus te bereiken via de Stampede Trail die McCandless aflegde, maar dat is niet zonder gevaar. Eerder deze week werden vijf Italiaanse hikers gered na hun bezoek aan de befaamde bus. Voor een pasgetrouwde 24-jarige vrouw uit Wit-Rusland liep het verhaal jammer genoeg anders af, de vrouw liet er het leven.

Het is onze sociale verantwoordelijkheid om de oversteek veiliger te maken. Het is ook een levensles die we kunnen trekken uit hetgeen er jammer genoeg is voorgevallen. Piotr Markielau, echtgenoot van Veramika Maikamava, de 24-jarige vrouw die overleed tijdens haar tocht.

Voetgangersbrug over levensgevaarlijke Teklanika-rivier

Families van overleden slachtoffers willen een voetgangersbrug laten bouwen over de wilde Teklanika-rivier. Het voorstel komt er van de echtgenoot van de 24-jarige vrouw uit Belarus die overleed tijdens hun tocht in Alaska.

“Avonturiers van over de hele wereld blijven blijven afzakken om de Stampede Trail te maken, ook al gebeuren er verschillende ongelukken tijdens de tocht”, vertelt Piotr Markielau aan AP, die samen met zijn 24-jarige echtgenote, Veramika Maikamava, de rivier probeerde over te steken toen het fataal afliep voor de vrouw.

“Het is onze sociale verantwoordelijkheid om de oversteek veiliger te maken. Het is ook een levensles die we kunnen trekken uit hetgeen er jammer genoeg is voorgevallen”, gaat Piotr Markielau verder.

Waarschuwingsborden of bus verplaatsen

Lokale autoriteiten uit Healy, zo’n 40 km verderop, vinden dat een voetgangersbrug dan weer de misleidende indruk geeft aan avonturiers dat het veilig is om de rivier over te steken, wat helemaal niet zo is. “Het zal trekkers alleen maar aanzetten om de tocht te maken. Het zou een beter idee zijn om waarschuwingsborden te plaatsen.” Clay Walker, van het Nationale Danali Park, wilt de bus laten verplaatsen naar een veiligere locatie.

Auteur “Into The Wild” eerder skeptisch over voorstellen

Jon Krakauer, auteur van “Into The Wild” trekt de ideeën om een brug te bouwen of de bus te verplaatsen in vraag. “Ik ben niet sceptisch om de ideeën zelf maar vraag me af of er overtuigende argumenten zijn die de ideeën ondersteunen. Mochten die er zijn, dan heb ik geen probleem met de maatregelen”, gaat Krakauer verder.

De avonturiers volgen hun eigen verhaal, niet dat van mijn broer Chris Carina McCandless, zus overleden avonturier Chris McCandless

Carine, McCandless, zus van overleden Chris McCandless gaat akkoord met wat de auteur vindt: “Avonturiers zullen de plaats waar de bus staat blijven bezoeken. Het is niet het verhaal van Chris dat ze volgen, ze maken hun eigen verhaal, ook al beseffen ze dat niet op het moment zelf.”

“Het gaat volgens mij niet om de plaats waar de bus staat, maar eerder over de betekenis ervan”, gaat Carine verder. “Mochten ze de bus verplaatsen, geloof ik dat de plaats zal dienen om hun respect te betuigen en zullen mensen er naartoe blijven gaan.”

Of de voetgangersbrug er uiteindelijk komt, is nog onduidelijk.