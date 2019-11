Families van slachtoffers Sandy Hook mogen wapenfabrikant aanklagen

kv

12 november 2019

18u39

Bron: Reuters, CNBC

Ouders van de slachtoffers van de gruwelijke schietpartij in de lagere school van Sandy Hook, waarbij in 2012 twintig kinderen en zes volwassenen om het leven kwamen, mogen wapenfabrikant Remington Arms Co. aanklagen. Dat heeft het Hooggerechtshof in de VS vandaag beslist. Het vonnis is een harde klap voor de Amerikaanse wapenindustrie.