Familieruzie in Frankrijk loopt uit de hand: vijf doden

10 juli 2018

17u44

Bron: Belga

In een appartement in het Franse Pau, in het zuidwesten van het land, zijn de lichamen van vier volwassenen en een kind ontdekt. Ze behoren allemaal tot dezelfde familie. Volgens een bron dicht bij het onderzoek lijkt het om een gezinsdrama te gaan.