Familiereisjes, golfpartijtjes en de tandarts: Republikeins parlementslid verduisterde jarenlang campagne-inkomsten

22 augustus 2018

09u05

Bron: Belga 0 Duncan Hunter, een Republikeinse parlementslid in het Huis van Afgevaardigden, is samen met zijn vrouw door een federale grand jury in beschuldiging gesteld voor het verduisteren van 250.000 dollar aan campagne-inkomsten. Dat melden de Amerikaanse autoriteiten.

Het koppel verduisterde zeven jaar lang geld, voor onder meer familievakanties in Hawaï en Italië, tandartskosten, theatertickets, golfpartijtjes, dure restaurantbezoekjes en vele andere uitgaven die niets met campagne voeren te maken hebben.

In een persbericht meldt federaal procureur Adam Braverman dat de Hunters "herhaaldelijk in de verkiezingskassen zaten, alsof het hun eigen rekeningen betrof". "Verkozen vertegenwoordigers moeten angstvallig het vertrouwen van het publiek bewaren, en hun positie niet misbruiken voor persoonlijk gewin." Bij de federale verkiezingscommissie zouden de twee valse verklaringen hebben ingediend over de uitgaven, die ze onterecht klasseerden als onder meer "campagnereizen", "diner met vrijwilligers" of "cadeaucheques". Het koppel moet donderdagvoormiddag voor een federale rechtbank in San Diego verschijnen.

Midden november worden in de Verenigde Staten de "mid-terms" gehouden, en de Republikeinen vrezen dat ze door deze affaire het district van Hunter - bestaande uit een deel van San Diego County en Riverside County - riskeren te verliezen. Dat district is traditioneel stevig in handen van de Republikeinen.