Familieleden van vermiste Oeigoeren posten hartverscheurende filmpjes op TikTok om aandacht te vragen voor hun opgesloten geliefden

20 augustus 2019

15u39

Bron: The Guardian 0 Naar schatting anderhalf miljoen Oeigoeren worden opgesloten in zogenaamde ‘heropvoedingskampen’ in de Chinese provincie Xinjiang. Wanhopige familieleden van vermiste mensen verspreiden hun foto’s via de app TikTok en vragen aandacht voor hun lot, schrijft The Guardian.

De Oeigoeren zijn een moslimminderheid die voornamelijk in de afgelegen Chinese provincie Xinjiang wonen. De verschillende gesloten centra in de provincie zijn volgens de Chinese overheid een soort “kostscholen” waarmee de overheid “extremisme en terrorisme de kop wil indrukken.” De Verenigde Naties en verschillende landen veroordelen China echter omwille van het illegaal opsluiten van een religieuze minderheid en vragen al lange tijd om de kampen te sluiten.

De Chinese overheid voert volop campagne waarbij ze video’s tonen van ‘gevangenen’ die lessen volgen, in fabrieken werken en deelnemen aan culturele activiteiten. Eind juli zei Shohrat Zakir, voorzitter van de regionale overheid nog dat 90 procent van de mensen die uit de centra vrijgelaten werden geschikte jobs vonden en goed verdienden.

Als reactie daarop kwamen heel wat mensen met hun verhaal naar buiten. Onder meer met de hashtag ‘Provethe90' wordt informatie gevraagd over vermiste Oeigoeren . Nu worden ook foto’s gedeeld via de app TikTok.

TikTok

In de populaire app worden korte filmpjes gepost met foto’s van verdwenen Oeigoeren, met op de voorgrond hun -vaak huilende- familieleden. Ze vragen op die manier aandacht voor het lot van hun verdwenen geliefden.

Dat er nu zoveel mensen naar buiten komen met hun verhaal, is volgens David Brophy, docent moderne Chinese geschiedenis aan de universiteit van Sydney, een teken dat “de veiligheidsmaatregelen in Xinjiang een beetje soepeler worden.” Het is uitzonderlijk dat familieleden van verdwenen Oeigoeren zich in het openbaar uitspreken over hun geliefden. Bovendien maken ze niet graag gebruik van Chinese sociale media, omdat deze sterk gemonitord worden vanuit Peking.

Tegen The Guardian vertelt Brophy: “De soepelere houding van de Chinese overheid zou meer Oeigoeren het vertrouwen geven om naar buiten te komen met hun situatie. Deze mensen zijn duidelijk wanhopig, en nemen een groot risico door dit te doen, maar dit kan een kantelpunt zijn voor de mensen in Xinjiang om zich te verzetten tegen de overheid en wat er gaande is.”