Familiedrama in Duitsland: man (26) schiet zes mensen, onder wie vader en moeder, dood en belt zelf politie

24 januari 2020

14u23

Bron: ANP, Reuters, Focus Online, AD 46 In het Duitse Rot am See, in de deelstaat Baden-Württemberg, zijn zes doden en twee zwaargewonden gevallen bij een schietpartij. De schutter is een 26-jarige Duitse staatsburger, zo maakte de politie bekend op een persconferentie. Hij vuurde op zes familieleden tussen de 36 en 69 jaar. De slachtoffers zijn drie mannen en drie vrouwen. Onder wie zijn vader en moeder.

Volgens de politie vielen de schoten deze middag in een gebouw bij het station. Rot am See ligt in het noordoosten van Baden-Württemberg en telt 5.200 inwoners. De schutter belde zelf de politie na de schietpartij, om te melden dat hij meerdere mensen had doodgeschoten. Negen minuten later werd de man gearresteerd.

De man bedreigde ook twee jongeren van 12 en 14 jaar. De dader had een wapenvergunning als sportschutter. Hij schoot met een halfautomatisch vuurwapen. Van de twee zwaargewonden bevindt zich één iemand in levensgevaar, aldus de politie.

Het drama vond plaats in een pand waarin ook een eetcafé is gehuisvest. De dader woonde zelf in het gebouw. De doden zijn drie mannen (36, 65 en 69) en drie vrouwen (36, 56 en 62). Vier slachtoffers lagen in het pand, twee voor de deur. Onder de doden zijn de vader en de moeder van de schutter. De verwantschap van de schutter met de andere slachtoffers is nog niet bekend.

De aanleiding voor het drama lijkt volgens de eerste onderzoeksresultaten van de politie in de persoonlijke sfeer te liggen, maar zeker is dat nog niet. De schutter heeft nog geen verklaringen afgelegd.

“Korte, doffe knallen”

Een buurvrouw zei “korte, doffe knallen” te hebben gehoord. Niet veel later zag ze veel politiewagens voorbij stuiven, later zes ambulances. “Dit is normaal gesproken een heel rustige, vredige buurt. Niemand verwacht dat hier geschoten wordt’’, verklaarde de vrouw tegenover Focus Online. Volgens haar landden op het parkeerterrein van een nabijgelegen supermarkt omstreeks 15.30 uur meerdere medische helikopters.

Na de schietpartij werd het hele gebied afgezet door de politie.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. Polizei Aalen(@ PolizeiAalen) link

