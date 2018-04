Familie ziet geen overlevingskans meer voor vermiste Duitse miljardair TT

13 april 2018

18u22

Bron: Belga 1 De familie van de Duitse miljardair Karl-Erivan Haub heeft de hoop om de man nog levend terug te vinden, opgegeven. Haub is al dagen vermist op een gletsjer in de Alpen.

"Na meer dan zeven dagen in deze ijzig koude weersomstandigheden is het weing waarschijnlijk hem levend terug te vinden", klinkt het in een communiqué van de distributiegroep Tengelmann.

De 58-jarige Haub is sinds zaterdag vermist. Hij zou met een kabelbaan de Klein Materhorn opgetrokken zijn, naar een hoogte van zowat 3.820 meter. Zwitserse en Italiaanse reddingsteams zijn beginnen zoeken nadat de familie zondagochtend alarm had geslagen. Ze vonden nog geen spoor.

De Zwitserse reddingsdiensten hebben overigens verklaard dat ze de zoektocht naar een van de rijkste mannen van Duitsland hebben stopgezet.

Haub was in Zwitserland om te trainen voor de Patrouille des Glaciers, een race die plaatsvindt van 17 tot 21 april. Hij is een ervaren skiër, die de regio goed kent.

