Familie vindt gigantisch geldbedrag in huis van overleden man (66) Bas Boerma

06 oktober 2020

21u32

Bron: AD.nl 1 Familieleden van een overleden man uit Kinderdijk, nabij Rotterdam, hebben in zijn woning een gigantisch geldbedrag gevonden. In totaal gaat het om meer dan 330.000 euro en een grote som aan vreemde valuta. De Nederlandse politie onderzoekt de herkomst van het geld.

De politie werd vrijdag ingeschakeld toen vrienden geen contact meer kregen met de 66-jarige Nederlander. Ook daarvoor hadden zij de man al enige tijd niet gezien of gesproken, en bij zijn huis werd niet open gedaan. Agenten kwamen ter plaatse en troffen de man dood aan. Hij bleek een natuurlijke dood te zijn gestorven.

Enkele dagen na zijn overlijden doorzochten familieleden zijn woning. Ze stootten daarbij op een enorm geldbedrag in cash. De familie waarschuwde opnieuw de politie, die de woning verder onderzocht. In totaal werd meer dan 330.000 euro aangetroffen en nog een hoeveelheid buitenlandse valuta.

Of deze man heeft heel goed kunnen sparen of het is geld dat op een niet zo nette manier is verdiend Woordvoerster van de politie

Crimineel verleden

“Of deze man heeft heel goed kunnen sparen of het is geld dat op een niet zo nette manier is verdiend”, zegt een woordvoerster van de politie. Dat wordt de komende dagen uitgezocht. Het is niet bekend of de overleden zestiger een bekende is van de politie en dus een crimineel verleden heeft.