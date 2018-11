Familie verrast door noodweer in Sicilië: negen doden IB

04 november 2018

05u00

Bron: ANP 0 Het aanhoudende noodweer in Italië heeft op het eiland Sicilië nog eens tien levens geëist. In het dorpje Casteldaccia bij Palermo kwamen negen familieleden om het leven toen ze in een huis verrast werden door het snel opkomende water. Een tiende dode werd in zijn auto door het wassende water meegesleurd.

In het huis brachten volgens persbureau ANSA familie en vrienden de avond door tijdens het noodweer. Onder de doden zijn drie kinderen en hun ouders en grootouders. De familie zou geschuild hebben in een huis zonder verdiepingen dat dicht bij de rivierbedding gebouwd is.

Extreem weer

Ook elders op Sicilië zorgde het extreme weer voor problemen. In Vicari zaten twee mensen in een auto toen die door het water werd meegesleurd. Een inzittende kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen, de ander is dood teruggevonden. In Corleone is een dokter vermist geraakt.

Het dodental als gevolg van het noodweer in Italië was zaterdag al opgelopen tot twintig.

@TgrSicilia a #Casteldaccia sul luogo della strage: 9 morti per l'esondazione del fiume Milicia, tra cui tre bambini. Erano in una casa a un solo piano costruita a pochi metri dal letto del fiume #maltempo #Sicilia pic.twitter.com/ll2XJzpFNl raffaella cosentino(@ RaffaellaRoma) link

Intervento drammatico a #Casteldaccia (PA): recuperati dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco in una casa di campagna i corpi di 9 persone travolte dall’acqua. Si tratta di padre, madre, figli e nonni #4nov ore 1:25 #maltempo #sicilia Vigili del Fuoco(@ emergenzavvf) link