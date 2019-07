Familie vermoorde Vlaming in Spanje: “Daniël is afgeslacht in zijn garage, ik kan het niet anders noemen” Stéphanie Romans

09 juli 2019

05u23 20 De Spaanse politie onderzoekt de moord op een Vlaamse gepensioneerde. Daniël Pax (77) lag al enkele dagen dood in zijn garage voor een buur zijn lichaam ontdekte. Omdat zijn Mercedes werd gestolen, gaat het gerecht uit van een roofmoord. Maar zijn nicht denkt dat Daniël gedood werd omdat hij homo was. “Wie slaat er nu iemand dood voor zijn auto?”

Toen Daniël Pax, afkomstig uit het Antwerpse, met pensioen ging na een carrière bij General Motors, verhuisde hij naar Spanje. Hij belandde in het dorpje Torremendo, op een uurtje rijden van de stad Alicante. “Hij reisde altijd al graag”, zegt zijn nicht Lily. “Hij sprak vijf talen: Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans en Chinees. Dat had hij allemaal in zijn vrije tijd geleerd. Gewoon, voor zijn plezier.” De flamboyante Daniël maakte al snel vrienden in Torremendo. “Hij woonde in een afgesloten wijk met veel andere gepensioneerden van allerlei nationaliteiten. Hij sloot zich aan bij muziekgroepjes waarin hij keyboard speelde en zong. Verder zorgde hij voor zijn papegaaien. Hij had er geloof ik wel vier. Die spraken - net als Daniël - verschillende talen. Hij had die beesten al jaren.” Een gezin of partner was er niet. “Daniël wist al vroeg in het leven dat hij homoseksueel was. Destijds was daar nog een veel groter taboe rond dan nu. Ik heb het altijd voor hem opgenomen.”

Terugkeer

Maar aan zijn Spaanse avontuur zou binnenkort een einde komen. Daniël wilde dit jaar nog terugkeren naar België. “Hij had veel plezier in Spanje, daar niet van. Maar nu hij ouder begon te worden, leek het hem beter om dichter bij familie te gaan wonen. Vorig jaar stierf zijn moeder. Na de verkoop van haar huis kochten Daniël en zijn broer een appartement aan de Belgische kust. Daar zouden ze intrekken.”

Zijn nicht verheugde zich op zijn terugkeer. “Maar toen kwam vrijdag plots het nieuws van zijn dood. Zijn broers belden me op toen ik het vernomen had via een Franstalige journalist. Daniël is afgeslacht in zijn garage, ik kan het niet anders noemen.” De Spaanse politie trof het levenloze lichaam van de Belg donderdagnamiddag aan. Een bezorgde buur was een kijkje gaan nemen in zijn garage, omdat de poort al dagenlang een stukje openstond. “Hij moet dus meerdere dagen dood in die garage hebben gelegen.” Het lichaam van Daniël Pax vertoonde sporen van geweld. “Iemand heeft hem doodgeslagen en nadien zijn Mercedes gestolen. Door die autodiefstal gaat de politie uit van een roofmoord. Maar ik vertrouw het zaakje niet.”

Bekende

Lily denkt dat de dader een bekende is van haar neef. “Daniël woonde in een afgesloten complex. Je moet een pasje hebben om door het hek naar binnen te gaan. Hoe is de dader binnen- én weer buitengeraakt in andermans Mercedes? Bovendien kan ik moeilijk geloven dat een homejacker iemand doodslaat om een auto te stelen. Een professionele autodief zou de eigenaar in leven laten.”

Het enige andere motief dat de vrouw kan bedenken is een homofobe aanval. “Ik hoop dat de politie dat onderzoekt”, zegt ze. Van de dader en de auto ontbreekt voorlopig elk spoor.