Familie vermoorde Kelsey (19) boos over crowfundingsactie: “Doe geen donaties”

11 maart 2019

11u33

Bron: LeedsLive - BBC 0 De familie van een negentienjarige Britse adolescente wiens dood wordt beschouwd als moord, is niet te spreken over een crowdfundingsactie die vrienden in het leven hebben geroepen. De politie maakte namens de familie bekend om vooral geen geld te geven.

Kelsey Womersley werd in de nacht van donderdag op vrijdag bewusteloos aangetroffen in een appartement in de noordelijk Engelse plaats Birstall nabij Leeds. Ambulanciers konden niet verhinderen dat de vrouw ter plaatse overleed. De doodsoorzaak is nog niet vrijgegeven. De politie beschouwt het overlijden als moord en pakte een 17-jarig meisje op voor verhoor. Deze mocht achteraf beschikken.



Vrienden van Kelsey lanceerden op zaterdag een pagina op de crowdfundingswebsite GoFundMe. Bedoeling was om 500 pond (575 euro) in te zamelen om “onze goede vriendin Kelsey het afscheid te geven dat ze verdient.” De vier initiatiefnemers waren van plan om een massa witte ballonnen de lucht in te laten.



In een verklaring die de politie zondag namens de familie van Kelsey verspreidde, staat dat de nabestaanden niet over het initiatief zijn ingelicht. “De familieleden willen benadrukken dat ze de bewuste pagina niet steunen en dat deze zonder hun medeweten is gelanceerd. De actie komt in deze moelijke tijd zeer ongelegen. Zij (de familieleden) hebben inzake het plotse overlijden van hun geliefd famillied geen fondsenwerving nodig. De nabestaanden adviseren iedereen om geen enkele donatie te verrichten”, luidde de verklaring. GoFundMe heeft de pagina inmiddels offline gehaald. Niemand had al geld gestort. In het moordonderzoek is er verder nog geen arrestatie verricht.