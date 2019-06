Familie verdronken Aylan niet te spreken over toekomstige film met Steven Seagal mvdb

30 juni 2019

19u07

Bron: AFP 0 De nabestaanden van Aylan Kurdi, de verdronken peuter (2) die bijna vier jaar geleden levensloos aanspoelde op een Turks strand en zo het tragische symbool van de vluchtelingencrisis van 2015 werd, zijn niet te spreken over een nog niet uitgebrachte film. De opnames van ‘Aylan Baby: Sea of Death’ zijn in volle gang. Acteur op retour Steven Seagal vertolkt de hoofdrol. “We verleenden hier nooit toestemming voor. Onaanvaardbaar.”

Tima Kurdi, de tante van Aylan, verklaarde dit aan de Canadese openbare omroep CBC. Zij en enkele familieleden wonen sinds enkele jaren in Port Coquitlam nabij Vancouver aan de Canadese westkust.



Samen met Aylan stierven ook zijn moeder Rihan en zijn vijfjarig broertje Galib. De familie probeerde het Griekse eiland Kos te bereiken. Vader Abdullah leeft nu in Irak. Hij belde zelf Tima al huilend toen hij het nieuws over de film vernam. “Hij kan niet geloven dat er nu iemand al een film over de zaak maakt”. Aylan was twee toen hij stierf. Zijn vader heeft zo nooit een echt gesprek met de peuter kunnen aanknopen. Heel confronterend voor Abdullah als dat in de film wel gebeurt.



‘Aylan Baby: Sea of Death’ wordt opgenomen in Turkije. De Turkse regisseur Omer Sarikaya deelde al foto’s van de filmposter op sociale media. Hij verklaarde tegenover CBC dat hij niet om toestemming moest vragen. Het onderwerp van de film is niet het relaas van de familie Kurdi, maar de vluchtelingencrisis in het geheel. Ook stelt hij dat de titel Aylan Baby luidt, en niet Aylan Kurdi. De wat uitgebluste Amerikaanse acteur Steven Seagal (67) vertolkt de hoofdrol. Tima Kurdi zegt al vaker door filmstudio’s te zijn benaderd, maar zij en de rest van de familie zijn nooit op de aanbiedingen ingegaan.

