Familie van zwarte man die vrijdag werd doodgeschoten in Georgia roept op tot vreedzame protesten: “We willen dat zijn naam positief blijft” kv

15 juni 2020

18u40

Bron: Reuters 1 De familie van Rayshard Brooks is de rassenongelijkheid in de VS “beu”. Dat zeiden ze maandag tijdens een persconferentie. De 27-jarige Brooks werd vrijdag door een agent doodgeschoten aan een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse stad Georgia. De politie was ter plaatse gekomen omdat de zwarte man dronken achter het stuur van zijn auto lag te slapen en de toegang tot de drive-in versperde.

“We zijn moe en gefrustreerd. Maar ons hart is vooral gebroken, dus we willen gerechtigheid voor Rayshard Brooks”, zei zijn nicht Tiara Brooks tijdens een persconferentie. “Ons vertrouwen in de politie is gebroken. De enige manier om enkele wonden te doen helen is met een veroordeling en een drastische verandering in het politiedepartement”, voegde ze eraan toe.

Verscheidene familieleden van Brooks woonden vandaag in tranen de persconferentie bij en spraken over hem als een warme familieman die ervan hield om met zijn dochter te gaan schaatsen. Een van de aanwezigen verliet de kamer tijdens de persconferentie en riep hysterisch “iemand heeft mijn neef vermoord!”



Brooks’ weduwe Tomika Millar dringt er bij de bevolking op aan om vreedzaam te betogen in naam van haar man: “We willen zijn naam positief houden”, stelde ze.

Uit een alcoholtest bleek vrijdag dat Brooks te veel gedronken had. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie, waarop een van de agenten een stroomstootwapen gebruikte. Getuigen zagen dat Brooks bij de worsteling dat wapen in zijn bezit wist te krijgen en ermee wegrende. Een agent schoot Brooks vervolgens twee keer in de rug, waarop de man bezweek aan zijn verwondingen. Zijn overlijden wordt bijgevolg beschouwd als het gevolg van moord.

Erika Shields, de politiechef van Atlanta, nam ontslag na de schietpartij. De agent die Brooks doodschoot, is ontslagen en de andere bij het incident betrokken politieman kreeg administratief verlof. Beide agenten zijn blank. De openbare aanklager zal deze week beslissen of de agenten aangeklaagd worden.

De dood van Brooks leidde het voorbije weekend tot nieuwe protesten in de staat Atlanta.