Familie van vermiste Nora (15) bedankt alle helpers Redactie

10 augustus 2019

11u16

Bron: AP 0

De familie van de in Maleisië vermiste Nora Quoirin (15) heeft iedereen bedankt die hun dochter helpt terug te vinden. Meer dan 250 reddingswerkers, helikopters en drones worden ingezet bij de zoektocht naar de tiener. De 15-jarige Nora verdween zondag uit het resort waar ze met haar familie verbleef. Volgens haar ouders zou ze ontvoerd zijn, maar volgens de politie is er geen bewijs om die theorie te bevestigen. Toch wordt die piste niet helemaal afgesloten. Het Frans-Ierse meisje is ondertussen al zes dagen vermist. Het weer is er ondertussen omgeslagen en de tijd begint te dringen.