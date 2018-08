Familie van verdwaalde peuter in Roosendaal gevonden Sebastiaan Quekel

23 augustus 2018

13u30

Bron: AD.nl 111 De familie van het jongetje dat vannacht in het Nederlandse Roosendaal, net over de grens met België, werd aangetroffen is door de politie gevonden. Het kind is door de politie overgedragen aan jeugdzorg.

In Roosendaal werd gisteravond laat een verdwaald jongetje gevonden. Hij stond te huilen op straat. "We zijn hier de meeste straten gaan aflopen. Hij zegt mama en dat is het. Ik ben er echt onpasselijk door", laat een vrouw weten die in de straat woont waar de peuter werd aangetroffen.

De buurtbewoners waarschuwden de politie, die de zorg van het kind overnam. Het jongetje verkeert in goede gezondheid, meldt de politie. Meer details over zijn familie en de omstandigheden waarin de peuter op straat belandde, werden niet meegedeeld.